Goldene Hochzeit im Zeichen der Liebe und Verbundenheit

Eine Liebe, die vor mehr als 55 Jahren in einem romantischen Augenblick begann, wurde vergangene Woche mit der Goldenen Hochzeit von Monika und Elmar Maronn gekrönt. Das Ehepaar, das sich vor über fünf Jahrzehnten im „Romantika“, einem passend verheißungsvollen Lokal, beim Tanzen kennenlernte, feierte nun dankbar und glücklich diesen bedeutenden Meilenstein. Das teilt die Stadt Bad Waldsee in einer Pressemitteilung mit.

Monika Maronn ist 1953, quasi „unterwegs“, in Heilbronn zur Welt gekommen. Ihre Eltern waren damals gerade aus der ehemaligen DDR geflüchtet, die Mutter hochschwanger. Nach der Geburt von Monika ging es weiter ins Lager nach Weingarten. Elmar Maronn, 1949 in Ravensburg geboren, beschreibt sich selbst als rebellischen Jugendlichen mit langen Haaren und einer Vorliebe dafür, das Gegenteil von dem zu tun, was andere sagten.

Die beiden verliebten sich im „Romantika“ und begannen einen gemeinsamen Weg zu gehen, der bis heute anhält. In den folgenden 55 Jahren verbrachte Elmar Maronn beeindruckende 49 Jahre bei der Firma Rafi, wo er für Software-Entwicklung verantwortlich war, die anfangs noch mittels Lochkarten umgesetzt wurde. Monika Maronn arbeitete zunächst in einem Steuerbüro, dann ebenfalls bei Rafi und später 24 Jahre lang als Chefsekretärin bei der Firma Albrecht in Aulendorf.

Das Paar teilt nicht nur eine leidenschaftliche Liebe, sondern auch gemeinsame Hobbys und Interessen wie Landeskunde. Über 10 Jahre waren sie für Studierende des Goethe-Institutes als Gastgeber für ein Wochenende als „erlebte Landeskunde“ tätig. Beide sind zudem begeisterte Filmemacher, mit ihrem neuesten Werk, dem Waldsee-Krimi „Schlusswort - Mord im Steinacher Ried“, der voraussichtlich im Herbst in regionalen Kinos erscheinen wird.

Elmar Maronn ist auch talentiert im Zeichnen, Malen und Schreiben. Vor fast 29 Jahren zogen die Maronns nach Bad Waldsee und fühlen sich hier zuhause und überglücklich. Bürgermeisterin Monika Ludy überbrachte herzliche Glückwünsche zur Goldenen Hochzeit im Namen von Oberbürgermeister Matthias Henne und überreichte Urkunden des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann sowie der Stadt. Ein prallgefüllter Geschenkkorb mit regionalen Produkten rundete die Gratulation ab. Monika Ludy sagte nach dem interessanten Besuch: „Das hat ja bei Ihnen gleich richtig gematcht, wie man heute sagt.“ Die beiden betonten, dass es auch bei ihnen Höhen und Tiefs gab, aber gemeinsam haben sie immer eine Lösung gefunden und zusammengehalten.