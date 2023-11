Glühweinduft und Weihnachtsfreude bei der Waldseer Weihnacht

Bad Waldsee freut sich auf ein stimmungsvolles Adventsprogramm in der Altstadt und den umliegenden Ortschaften. Neben dem beliebten Rathaus-Advent wird es wieder den Weihnachtsmarkt „Adventsglühen“ auf der Hochstatt geben, der vom 7. bis 10. Dezember parallel zum Rathaus-Advent stattfindet. In Gaisbeuren wird am Samstag, 2. Dezember, die Dorfweihnacht gefeiert, und am Sonntag, 10. Dezember, wird der Oberschwäbische Advent die Gäste musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Ein zentraler Punkt für 24 Tage ist der Rathaus-Advent inmitten der Altstadt. Seit vielen Jahren wird das historische Rathaus in einen überdimensionalen Adventskalender umgestaltet. Auch dieses Jahr wird der festlich dekorierte Rathausplatz vom 1. bis zum 24. Dezember zur guten Weihnachtsstube der gesamten Stadt, wo sich jeden Abend Einheimische, Gäste, Freunde, Kollegen, Familien, Groß und Klein treffen, um die Adventszeit zu zelebrieren. Pünktlich um 17 Uhr wird ein Türchen am Rathaus-Adventskalender geöffnet und mit musikalischer Begleitung hiesiger Musikgruppen sowie dem einen oder anderen Glühwein und Punsch gefeiert.

Ein Höhepunkt für die Kinder wird sicherlich der Nikolausbesuch am Montag, 5. Dezember, um 17 Uhr, sein. Die Gugga Gassa Fetz Band wird bis zum 12. Dezember und ab 13. Dezember der „Ruderverein 1900“ die Gäste an zwei Hütten mit Glühwein, Punsch und Bratwurst versorgen. Zusätzlich gibt es eine Markthütte mit Geschenkverkauf. Zusätzlich zum Rathaus-Advent wird es in der Altstadt wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Von Donnerstag, 7. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, lädt das Adventsglühen auf der Hochstatt zum Schlendern, Genießen und Entdecken ein. Am Freitag, 8. Dezember, laden die Bad Waldseer Geschäfte zur Langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr in die Innenstadt ein.

Weitere weihnachtliche Glanzpunkte gibt es in ganz Bad Waldsee zu finden, wie zum Beispiel das Winterleuchten im Fürstlichen Golfresort oder die stimmungsvollen Weihnachts- und Adventsmärkte, auch in den Ortschaften, oder Kultur im Haus am See - der Advent bietet immer das passende Programm.

Programm