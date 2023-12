Zwei Projekte, die Fluchtursachen bekämpfen, unterstützt der Waldseer Menschenrechtsladen Global in diesem Jahr. Mit beiden Projektträgern „One Happy Family“ und „Karawane der Menschlichkeit“ verbindet das Global eine zum Teil langjährige Zusammenarbeit und die Vorstellung, dass nachhaltige Unterstützung von Geflüchteten nur „mit den Menschen, statt für sie“ geleistet werden kann, wie Ulrich Bamann erklärt.

„Gemeinsam treiben uns Ungerechtigkeiten, politisches Versagen und fehlende Menschlichkeit an. Dafür erhoffen wir die Unterstützung vieler Menschen, die mit einem kleinen Beitrag ein großes Zeichen für Menschlichkeit setzen können.“ Eine Kurzdarstellung der beiden Projekte.

„One Happy Family“

Es geht um das „Victoria Community Center“ in Athen. Der Projektträger „One Happy Family“ hat langjährige Erfahrung beim Betrieb eines Zentrums für Geflüchtete auf Lesbos gesammelt. Dessen Ziel war und ist, den mehreren tausend auf Lesbos festsitzenden Menschen ein Stück Würde und Selbstbestimmung zurückzugeben. „Mit diesem Zentrum, das zurzeit mehrere hundert Besucher pro Tag zählt, werden Lücken gefüllt, die durch die völlig unzureichende humanitäre Hilfe und staatliche Interventionen entstanden sind“, schildert Bamann.

Mit dem 2022 eröffneten neuen Gemeinschaftszentrum „Victoria Community Center“ im Athener Stadtzentrum habe der Projektträger auf die Entwicklung reagiert, wonach immer mehr anerkannte Geflüchtete von den Inseln aufs griechische Festland verfrachtet werden, wo es kaum staatlich organisierte Unterstützung und Hilfsstrukturen gebe und die Menschen oft ohne Arbeit und in provisorischen Unterkünften oder auf der Straße leben müssten. In diesem neuen Zentrum böten die unterschiedlichsten gemeinnützigen Organisationen Dienstleistungen für Geflüchtete an: Das Angebotsspektrum reiche von medizinischer und psychosozialer Betreuung über Rechtsberatung bis hin zur Bildungs- und Berufsförderung. Ein Schwerpunkt liege auf den besonderen Angeboten für Frauen und Kinder. Ein offener Bereich mit Café, Bibliothek, Tanzkursen, Sport- und Kunstaktivitäten und der Möglichkeit für Veranstaltungen runde das Angebot ab.

Die „Helfen bringt Freude“-Spendengelder sollen den Betrieb des Zentrums finanziell absichern und weitere Angebote ermöglichen.

„Karawane der Menschlichkeit“

Es handelt sich um Hilfe für geflüchtete Menschen in Subotica in Serbien durch die „Karawane der Menschlichkeit“. Dieser gemeinnütziger Verein, gegründet von den Österreichern Pascal Violo und Bruno Maul, rufe aktuell für ein Hilfsprojekt auf der sogenannten Balkanroute auf. „Nahe der ungarischen Grenze leben unter absolut unmenschlichen Bedingungen hunderte Geflüchtete. Sie verstecken sich in den Wäldern, verlassenen Gebäuden oder harren in Zelten und provisorischen Unterkünften aus, ohne Zugang zu fließendem Wasser oder Lebensmitteln, bei jeder Witterung“, skizziert Bamann die Situation vor Ort.

Immer wieder würden sie ihre Chance suchen, um über die Grenze nach Ungarn zu gelangen, „was durch den brutalen und menschenrechtswidrigen Einsatz von serbischem und ungarischem Grenzschutz verhindert werden soll“. Der eisige Winter naht und die Menschen hätten weder ein sicheres Dach überm Kopf noch warme Kleidung oder Nahrung. Viele der Menschen leiden an Erfrierungen, Unterernährung und Verletzungen. Täglich würden neue Geflüchtete aus dem Süden Serbiens in die Region kommen. „Die Neuankömmlinge haben meist keine warme Kleidung oder warme Schuhe und sind oft völlig unterernährt und dehydriert. Dringend benötigt sind Sach- und Geldspenden, die vor Ort in Kooperation mit der Partner-NGO Collective Aid übergeben werden“, so Bamann.

Mit den Geldspenden können dringend benötigte Kleidung, Medikamente und Lebensmitteln vor Ort gekauft werden. Das unterstütze nicht nur die Geflüchteten, sondern auch den lokalen Handel.