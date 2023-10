Glanzlose Haisterkircher übernehmen Tabellenführung

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 hat der SV Bergatreute gegen den SV Wolfegg die erste Saisonniederliga kassiert (0:1). Damit bleibt der SV Haisterkirch als einziges Team der Liga ungeschlagen. Der SVH kam in Molpertshaus zwar nur zu einem 1:1, eroberte aufgrund der Niederlage des TSV Berg II gegen den SV Wolpertswende (2:3) jedoch die Tabellenspitze.

Der TSV Eschach II rückt nach dem 5:1-Erfolg gegen die SG Aulendorf bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze heran. In Waldburg feierte die SGM Fronhofen/Fleischwangen ihren ersten Saisonsieg (2:0). Im Tabellenkeller bejubelte der FV Bad Waldsee den ersten Saisonsieg gegen den FC Kosova Weingarten (3:0).

SV Bergatreute ‐ SV Wolfegg 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Philipp Feser (87.) ‐ Wolfegg erwischte den besseren Start und hatte bereits nach zwei Minuten eine Großchance, die Philipp Feser jedoch aus kurzer Distanz vergab. Bergatreute kam danach besser ins Spiel, verpasste es aber ebenfalls, seine Chancen zu nutzen. „Wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir. Allerdings war meine Mannschaft nicht zwingend genug und es fehlte der letzte Siegeswille“, sagte SVB-Trainer Stephan Bischof, der zur Pause verletzungsbedingt wechseln musste: Janus Graf und Niklas Schmeinck konnten nicht weiterspielen.

Nach dem Seitenwechsel häuften sich Fouls auf beiden Seiten, Chancen waren Mangelware. Das Tor des Tages resultierte aus einem Ballverlust im Angriff des SV Bergatreute. Im Gegenzug fasste sich Feser aus 20 Metern ein Herz und traf über den Innenpfosten zum 1:0, das die Gäste in einer hitzigen Schlussphase über die Zeit brachten. „Letztendlich waren wir nicht gut genug, um das Derby zu gewinnen“, meinte Bischof. Die Stimmung im Stadion an der Waldgasse war geladen, nach Schlusspfiff kam es zu unschönen Rufen in Richtung des SVW-Trainers Armin Schatz. „So etwas hat selbst bei einem wichtigen Derby nichts auf dem Sportplatz zu suchen. Hierfür möchte ich mich im Namen meiner Mannschaft und des Vereins ausdrücklich entschuldigen“, sagt Bischof.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison blieb der SVB zu Hause torlos. „Die drei verlorenen Punkte schmerzen sehr. Dank der Ergebnisse von Berg und Haisterkirch ist tabellarisch glücklicherweise nicht viel passiert“, meint Bergatreutes Trainer. „Dennoch stehen wir nun erneut unter Druck vor dem extrem schweren Auswärtsspiel in Aulendorf.“

FV Molpertshaus ‐ SV Haisterkirch 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Jakob Schuschkewitz (10.), 1:1 Florian Weiler (39., Foulelfmeter) ‐ An der Tabellenspitze steht nun der SV Haisterkirch. Die Gäste ließen allerdings einige Chancen liegen und hatten Glück, dass ein Freistoß des FVM den Pfosten traf.

TSV Berg II ‐ SV Wolpertswende 2:3 (1:2)

Tore: 1:0 Lukas Reinisch (5.), 1:1, 2:3 Daniel Litz (15., 65.), 1:2 Fabian Kiefer (36.), 2:2 Henrique Leonel Neto (57.) ‐ Berg kassiert die zweite Niederlage in Folge, während sich Wolpertswende mit dem zweiten Sieg in Folge Luft nach unten verschafft.

FG 2010 WRZ ‐ SV Reute 3:3 (1:3)

Tore: 0:1 Marcel Freisinger (14.), 1:1 Simon Igel (20.), 1:2 Johannes Fressle (42.), 1:3 Justin Matt (44.), 2:3 Sebastian Ganal (86.), 3:3 Nico Eichwald (90.). Der SV Reute gibt zum zweiten Mal in Folge eine Führung spät aus der Hand. Schon gegen die SGM Waldburg/Grünkraut führte der SVR und verlor spät noch mit 2:3.