Verschneite Pässe und abgelegene Dörfer zwischen den höchsten Berggipfeln der Erde prägen das Himalaya-Gebiet. Reisejournalist Pascal Violo erzählt unter dem Motto „Himalaya - Gipfel, Götter, Glücksmomente“ am Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Veranstaltungshalle des Erwin Hymer Museums Bad Waldsee von seinen acht Reisen durch Nepal, Bhutan, Ladakh und Tibet.

Laut Vorschau scheut Violo keine Strapazen, um die Schönheit und Seele der Gebirgslandschaft, aber auch die Menschen in berührenden Aufnahmen festzuhalten. Beeindruckt von der Herzlichkeit der Bewohner, macht sich der Reisefotograf auf die Suche nach der Seele dieser Region und erkundet die Wege und Straßen in alle Himmelsrichtungen. Während seiner Wanderungen über hohe Berge und durch einsame Täler begegnet Violo immer wieder der ganz besonderen Mystik, die in den Bergregionen des Himalayas zu finden ist.

Tickets im Voverkauf zum Preis von 20 Euro, an der Tageskasse zu 23 Euro sind an der Museumskasse per Mail an: [email protected] und unter der Rufnummer 07524/976676-00 erhältlich. Das Restaurant Caravano im Erwin Hymer Museum bietet zu den Live-Reportagen Genießer ein passend zum Thema abgestimmtes Drei-Gänge-Menü und das Ticket für die Live-Reportage inklusive Sitzplatzreservierung zum Preis von 50 Euro pro Person. Karten hierfür sind nur im Vorverkauf bis Montag, 15. Januar, an der Museumskasse erhältlich.