Gespräch zum Film „Die Unbeugsamen“

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März, zeigt der Grünen Ortsverband Bad Waldsee am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr den Film „Die Unbeugsamen“ im Seenema Stadtkino.

„Politik ist eine viel zu ernste Sache, um sie allein den Männern zu überlassen.“ Der deutsche Dokumentarfilm von Regisseur Torsten Körner ist ein Porträt der Frauen der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Die Originalaufnahmen von Politikerinnen aus allen damals vertretenen Parteien, wie Herta Däubler-Gmelin, Ingrid Matthäus-Maier, Rita Süssmuth oder Waltraud Schoppe machen deutlich, wie unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld diese Pionierinnen ihren Weg verfolgten und Vorurteilen und sexueller Diskriminierung trotzten. Die Interviews mit einigen der damaligen Politikerinnen in der heutigen Zeit in den Räumen des Bonner Bundestags machen den Dokumentarfilm von der ersten bis zur letzten Minute zu einem spannenden Zeitdokument von Geschlechterverhältnissen in der Politik damals und heute.

Gäste im anschließenden Filmgespräch sind Klara Engl-Rezbach aus Ravensburg, Kreis- und Gemeinderätin von 1989 bis 2009, Hannah Rogosch, Gemeinderätin in Wangen seit 2019. Stadträtin Lucia Vogel und Kreisrätin Elke Müller führen durch das Gespräch.