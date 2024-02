Gerne teilt er die Geheimnisse der Kräuter

Wer sich mit dem Thema Gesundheit und Kneipp auseinandersetzt, der kommt in Bad Waldsee um den Namen Kurt Gindele nicht herum. Über viele Jahrzehnte hinweg hat er das Thema für die Gesundheitsstadt vorangetrieben und ausgebaut. Vergangene Woche feierte er seinen 90. Geburtstag, dazu gratulierte Bürgermeisterin Monika Ludy dem Jubilar, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Kurt Gindele wurde am 30. Januar 1934 in der kleinen Ortschaft Hochberg bei Saulgau (heute Bad Saulgau) geboren und wuchs auf einem Bauernhof auf. Trotz der Kriegsjahre, konnte er als „kleiner Bruder“ von zwei Schwestern und einem Bruder über eine relativ behütete Kindheit freuen, an die er sich heute noch gerne zurückerinnert. Sein tiefer Glaube zu Gott und sein Engagement als Bub in der Kirche halfen ihm bereits in dieser Zeit. Sein großer Bruder musste in den Krieg ziehen und kehrte nie zurück.

Kurt Gindele erlernte in der Bauernschule in Bad Waldsee den Beruf des Landwirts. Er spezialisierte sich in der Milchwirtschaft auf die Beratung der Bauern in Sachen Hygiene und arbeitete für die Firma Omira. Laufend bildete er sich in verschiedenen Bereichen weiter. Zusätzlich legte er die Prüfung zum Landwirtschaftsmeister ab.

Nach einer Umschulung zum Masseur und Bademeister arbeitete er über 23 Jahre für die Städtischen Kurbetriebe (heute Städtische Rehakliniken). Zusätzlich engagierte er sich 14 Jahre lang als Personalratsvorsitzender für die Belange der Kolleginnen und Kollegen. Seine große Leidenschaft galt den Kräutern, und die Idee für den bekannten Kräutergarten bei der Waldsee-Therme stammte von ihm. Seit 1995 führte er rund 13.000 Besucher durch den Garten, teilte die Geheimnisse der Kräuter und hielt auch nach seiner Rente weiterhin Führungen und Vorträge zum Thema Kneipp.

Kurt Gindele gehörte über 40 Jahre dem Kneipp-Verein an und weckte 1995 gemeinsam mit Wilmar Oppermann den Bad Waldseer Verein aus dem „Dornröschenschlaf“. In den Anfangsjahren zählte der Verein 26 Mitglieder, bald waren es rund 200. Er erinnert sich mit Freude und Stolz an den 100. Geburtstag des Kneipp-Vereins im Jahr 2012, den er organisierte.

Neben der Arbeit und seiner Begeisterung für Kneipp und das natürliche Gesundheitswesen war seine Frau Pia, seine Tochter und der Sohn sowie die beiden erwachsenen Enkeltöchter das Wichtigste in seinem Leben.

In Bad Waldsee lernte er seine Frau Pia kennen und lieben, die er am 7. Juli 1962 heiratete. Gemeinsam bauten sie auf dem Frauenberg ein Haus, das er heute noch bewohnt. Nach einer schweren Krankheit kämpfte er sich ins Leben zurück, mit Mut, Optimismus und dem Glauben an Gott. Mittlerweile geht es ihm Tag für Tag besser. Er ist auch sehr dankbar für seine Kinder und die Enkelkinder, auf die er sich stets verlassen kann.

Zu seinen Enkeltöchtern hat er einen besonders engen Draht, und die jungen Damen teilen mit ihrem Opa auch das ein und andere Geheimnis und kümmern sich um ihn - auch wenn der Opa nach seiner Krankheit nun wieder fast alles alleine kann. Backen, Kochen, den Haushalt erledigen, das Hochbeet anpflanzen - all das sind Dinge, die er gerne macht und die ihn auch erfreuen.