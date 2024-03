Gemeinsamkeit Verzicht: Muslime und Christen fasten im März

Es wird gefastet: Viele Christen und Muslime zügeln sich und haben im Frühlingsmonat März eine große Gemeinsamkeit: den Verzicht. Während im christlichen Glauben 40 Tage lang ab Aschermittwoch bis Ostern gefastet wird (also noch bis 1. April), dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan stets 29 oder 30 Tage und kann zu verschiedenen Jahreszeiten stattfinden.

Dieses Jahr ist Ramadan, den auch viele Muslime in Oberschwaben begehen, vom 10. März bis 9. April. Für den Waldseer Menschenrechtsverein Global ein Anlass für eine Botschaft.

Trotz der Gemeinsamkeit des Verzichts gibt es bei den religiösen Fastenzeiten auch große Unterschiede. So sollen Christen vor allem kein Fleisch essen, während Muslime zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang überhaupt keine Nahrung oder Getränke zu sich nehmen sollen. Das Ende des täglichen Fastens wird mit abendlichem Fastenbrechen, das Ende des Ramadan mit dem drei Tage dauernden Zuckerfest gefeiert.

Durch Entbehrungen Gott näherkommen

Trotz der Unterschiede ist die Absicht dahinter ähnlich: Durch die Entbehrungen soll Gott nähergekommen und sich auf den Glauben konzentriert werden. Auch die Wertschätzung des Essens sowie die innere und äußere Reinigung spielen eine Rolle. Viele Christen legen inzwischen das Fasten für sich so aus, dass sie auf Alkohol, Süßigkeiten oder digitalen Konsum verzichten.

Bis 2027 fallen die Fastenzeiten der Christen und der Muslime zum Teil in dasselbe Zeitfenster: Ramadan findet dann jeweils im Frühling statt und hat so Überschneidungen mit der christlichen Fastenzeit. Der Ramadan, der neunte Monat im islamischen Mondkalender, verschiebt sich jedes Jahr um zehn Tage nach vorne.

Furcht bei Menschen mit Migrationshintergrund

Der Menschenrechtsverein Global in Bad Waldsee hat angesichts des beginnenden Ramadan eine Grußbotschaft an die Türkisch-Islamische Gemeinde in Bad Waldsee gerichtet. Darin wird unter anderem auf die menschlichen Tragödien und die infrastrukturellen Schäden des Erdbebens in der Türkei, in Syrien und in Afghanistan sowie auf aktuelle Kriege in der Welt eingegangen.

„Aber auch innerhalb Deutschlands rumort es kräftig. Viele unserer Freunde, Kollegen und Nachbarn mit Migrationshintergrund haben große Angst und sind verunsichert, wie sich das politische Klima verändern könnte“, heißt es in der Botschaft vom Global an die Türkisch-Islamische Gemeinde. Es sei zu hoffen, dass die Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni eine hohe Wahlbeteiligung zugunsten der demokratischen Parteien erbringen.

Das Global-Team bestehe aus Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen. „Einige von uns vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit, Güte und Barmherzigkeit. Auch die Türkisch-Islamische Gemeinde ist unverzichtbar, wenn es darum geht, Menschen bei der Integration und bei der Glaubensausübung zu unterstützen.“ Die Gemeindemitglieder seien unentbehrliche Freunde und Helfer. Für die anstehende Fastenzeit wünsche das Global allen Muslimen einen „friedlichen, segensreichen und guten Ramadan“.