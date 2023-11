Bad Waldsee

Gegen Gartenmauer gefahren und abgehauen

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Offenbar vom schlechten Gewissen geplagt war laut Polizeibericht ein 18 Jahre alter Ford-Fahrer, der am Dienstag kurz nach 19 Uhr in der Hittelkofer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Gartenmauer geprallt ist. Nach dem Unfall fuhr der 18-Jährige weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen - stattdessen ließ er an der Unfallstelle das vordere Kennzeichen zurück.

Veröffentlicht: 29.11.2023, 14:58 Von: sz