Dass die Gastroszene herausfordernde Zeiten erlebt und trotzdem immer weiter auflebt, hat die Jahreshauptversammlung der Waldseer Dehoga-Ortsstelle am Donnerstag im Scala unter Beweis gestellt. 30 Wirte, Hotelbetreiber und Stadtverantwortliche haben sich über die jüngsten Entwicklungen ausgetauscht - und dabei interessante Fakten präsentiert bekommen.

Die Kosten steigen in vielen Bereichen an

Thorsten Liszka, Geschäftsführer der Dehoga-Geschäftsstelle Ravensburg, ging auf die Situation der Gastronomen im Landkreis Ravensburg ein. Insbesondere die steigenden Kosten bei Lebensmitteln, Energie und Personal stellen eine Herausforderung dar, die die Betriebe in der Region aber noch zu meistern scheinen. Schließlich brachte die Statistik auch positive Seiten hervor.

„Die Beschäftigungszahlen steigen wieder und sind sogar höher als vor Corona. Das Klischee, dass es in der Gastronomie schlechte Arbeitsbedingungen gibt und die Leute das nicht machen wollen, stimmt nicht“, betonte Liszka. So hätten im Jahr 2019 rund 3370 Menschen im Landkreis in Restaurants und Kneipen gearbeitet, im vergangenen Jahr waren es rund 3480. Liszka ergänzte zwar, dass darunter auch Teilzeitkräfte zu finden sind und sich so die kritische Personalsituation vieler Betriebe erklären ließe, und doch zeigt der Trend nach oben.

Rund 30 Wirte, Hotelbetreiber und Stadtverantwortliche sind bei dem Dehoga-Treffen zusammengekommen. (Foto: Wolfgang Heyer )

Das wurde auch bei den Auszubildenenzahlen deutlich. „Da geht es deutlich bergauf“, so Liszka. Rund 3600 Azubis seien in Baden-Württemberg zuletzt in der Gastronomie tätig gewesen. Das sei auch auf die Migration zurückzuführen. Für die Gastrobetriebe stellen die Geflüchteten eine Chance dar, obgleich die Sprachbarriere in manchen Fällen eine zusätzliche Aufgabe darstelle.

Nicht ganz so rosig waren die Umsatzzahlen. Da blieb den Kneipen- und Restaurantbetreiber vor Corona deutlich mehr in der Kasse als zuletzt. Da verwundert es kaum, dass auch die Gesamtzahl der Gastronomiebetriebe rückläufig ist. Im Kreis hat es laut Liszka im Jahr 2019 noch 30.000 gastgewerbliche Betriebe gegeben, zwei Jahre später waren es nur noch 25.500. Ein deutlicher Rückgang also. Dehoga-Ortsvorstand Rudi Spieß war gespannt auf die weitere Entwicklung. Bekanntlich macht die Mehrwertsteuererhöhung den Wirten zu schaffen.

Nicht zuletzt lobe Liszka den Zusammenhalt der Waldseer Wirte, der sich an diesem Nachmittag in der Teilnehmerzahl widerspiegelte. „Das ist wirklich außergewöhnlich“, meinte Liszka mit Blick auf die 30 Waldseer, die im Scala Platz genommen hatten.

Von Ideen und interessanten Zahlen

Interessante Ideen brachte Jo Herrmann für die Internetseite der Waldseer Wirte auf. So konnte er sich dort eine Art Schwarzes Brett mit aktuellen Themen und Aktionen der Gastronomen vorstellen.

„65 Prozent der Besucher kommen von angrenzend oder weiter weg“ Walter Gschwind über die Freibadbesucher

Walter Gschwind, städtischer Fachbereichsleiter für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, hatte außerdem Neuigkeiten zu touristischen Angeboten der Stadt im Gepäck. So warte die Stadt aktuell auf einen Zuschussbescheid des Landes, um die angekündigte Runderneuerung des Stadtsee-Aktivwegs in die Tat umsetzen zu können. Auch auf das Freibad kam Gschwind zu sprechen. Am 11. Mai werden die Tore geöffnet. „65 Prozent der Besucher kommen von angrenzend oder weiter weg“, verdeutlichte Gschwind die Strahlkraft des Freibads und die damit verbundenen potentiellen Gäste für die Waldseer Restaurants.

Andrea Bartenschlager, die vor rund einem Jahr auf Marc Fischer nachfolgte und für die städtischen Veranstaltungen verantwortlich ist, blickte auf das Jahr voraus. Unter anderem steht am 28. April der Kultursonntag und am 30. April das Maibaumstellen an. Ende Juli dürfen sich die Waldseer wieder auf das Altstadt- und Seenachtfest freuen. Wie Bartenschlager berichtete, wird die Bühne auf der Hochstatt versetzt, um den Besuchern mehr Platz zu ermöglichen. Und auch die Grabenmühle steht den Vereinen, die das Altstadtfest bekanntlich mit ihren Ständen maßgeblich prägen, wieder zur Verfügung.