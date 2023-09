FV Bad Waldsee wartet auf den ersten Punkt

Nach sechs Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A1 ist der FV Bad Waldsee auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Die Saison 2022/23 ging in die Geschichtsbücher des FV ein ‐ Bad Waldsee wurde Meister ohne Punktverlust. Riesig war die Freude über die Rückkehr in die Kreisliga A, in der man zuletzt 2017/18 gespielt hatte. Nach sechs Spielen ohne Punkt steht der FV allerdings am Tabellenende. Trainer Julian Madlener ist aber optimistisch, dass sein Team bald punkten wird.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) empfängt der FV den FC Kosova Weingarten zum Duell der Aufsteiger. In der abgelaufenen Saison trennten die beiden Mannschaften zwölf Punkte. Der FVW gewann alle Spiele, auch die direkten Duelle (1:0 und 2:1) mit Weingarten. In die Kreisliga A ist der FC Kosova, der über die Relegation aufstieg, dennoch deutlich besser gestartet als der FVW. Mit zwei Siegen aus sechs Spielen kann der Aufsteiger zufrieden sein. Anders ist die Lage in Bad Waldsee: 0:3 gegen Eschach II, 0:6 in Bergatreute, 1:4 gegen Bad Wurzach, 1:3 in Ankenreute, 3:4 gegen Wolfegg und 1:3 in Aulendorf. Erfolgserlebnisse gab es nur im Bezirkspokal, wo Bad Waldsee die beiden Ligakonkurrenten SV Reute (6:4) und SG Aulendorf (5:4) jeweils im Elfmeterschießen bezwang.

Warum der Trainer trotzdem ruhig bleibt

Trainer Madlener ist zuversichtlich, dass er mit seinem Team auch in der Liga bald die Wende einläuten kann: „Gegen die SG Aulendorf, immerhin einer der Aufstiegsaspiranten, waren wir die klar bessere Mannschaft“, sagt der FVW-Trainer. „Wir hatten deutlich mehr Torchancen, Aulendorf war aber effizienter und hat in Andreas Krenzler einen Spieler, der so ein Spiel mit seiner Klasse entscheidet.“ Dennoch sieht Madlener bei der Mannschaft in den vergangenen Spielen eine Steigerung. Daher ist sich der Trainer sicher: „Wenn wir den ersten Sieg holen, werden wir wieder freier im Kopf und dann werden wir die nötigen Punkte holen.“

Die Hauptgründe für die Niederlagen sieht er in der dünnen Personaldecke, die es vor allem zu Saisonbeginn gab. „Wir hatten viele Verletzte und Urlauber, die langsam zurückkehren und ihren Rhythmus finden. Wir hegen deshalb keine Selbstzweifel und schauen optimistisch nach vorne“, meint Madlener. Das Duell mit dem FC Kosova sei trotz des Saisonstarts kein Endspiel: „Für uns ist jetzt jedes Spiel ein wichtiges Spiel. Deshalb sehe ich im Spiel am Sonntag keine besondere Bedeutung.“