Fußgängerin quert Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat eine 20 Jahre alte Fußgängerin laut Polizeibericht am Mittwoch kurz nach 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße erlitten. Die junge Frau querte, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, die Fahrbahn und wurde vom Mercedes einer 33-Jährigen erfasst. Die 20-Jährige stürzte und wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand am Mercedes kein Sachschaden.