Das Fürstliche Winterleuchten in Bad Waldsee ist auch in diesem Jahr wieder ein Besuchermagnet gewesen. Mehr als 80.000 Interessierte haben sich die bunten Lichtspiele auf dem Gelände des Golf-Resorts angeschaut. Die Bilanz der vergangenen drei Jahre kann sich sehen lassen.

Wenn der Chef die Ansagen persönlich macht

Schon bei der Anfahrt zum Winterleuchten ist vielen Besuchern klar geworden, dass die Lichtspielereien entlang der Wege und Wälder kein Geheimtipp sind. Speziell am Wochenende rollte Auto an Auto gen Golf-Resort. Da hatten die Einweiser alle Hände voll zu tun. Am Kassenhäuschen machte manchertags der Chef persönlich auf die verschiedenen Strecken aufmerksam. Mit lauter Stimme verkündete Sascha Binoth, welche Routen sich besonders für Kinder eignen und worauf sich Erwachsene an den Getränke- und Essensständen freuen dürfen.

Zu sehen und hören gab es in der Tat einiges. Ein rot beleuchteter Lichttunnel, bunt angeleuchtete Waldwege und immer wieder Hörspiele. Akustische Auszüge aus bekannten Märchen, wie Hänsel und Gretel oder Schneewittchen, aber auch aus Disney-Produktionen, wie das Dschungelbuch oder die Eiskönigin, wurden am Wegesrand abgespielt. Die passenden Holzfiguren wurden entsprechend beleuchtet und tauchten das Areal rund um die Golfplätze in eine winterliche Welt.

300.000 Besucher in drei Jahren

Vergangenes Wochenende sind die Lichtspiele zu Ende gegangen. Wie die Veranstalter mitteilen, haben mehr als 80.000 Gäste das Winterleuchten besucht - darunter seien Gäste „aus einem Umkreis von 150 Kilometern, wie zum Beispiel Zürich, Augsburg, Karlsruhe oder Heilbronn“ gewesen. In den vergangenen drei Jahren hätten insgesamt 300.000 Menschen die bunte Lichterwelt besichtigt. Es wären in diesem Jahr wohl noch mehr geworden, hätte das Wetter mitgespielt und es noch mehr geschneit. Schließlich kommen die Lichtilluminationen gerade inmitten der weißen Pracht und somit im verschneiten Wald zur Geltung.

Wie die Veranstalter mitteilen, sei die Stellplatzbelegung in dieser „Winterleuchten-Saison“ aber doppelt so hoch gewesen und auch die Hotelbelegung gar drei Mal so hoch wie zuvor. Nicht zuletzt hätten sich die Firmen- und Weihnachtsfeiern im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Neuheiten stehen in der nächsten Saison an

Für diese Saison sind die Lichter jetzt aber abgeschaltet. Doch die Vorbereitungen für die nächste laufen bereits. Im Hintergrund werde schon gewerkelt. Voraussichtlich Mitte November 2024 werden die vielen Lichterketten und -strahler wieder montiert. Und auch Neuerungen versprechen Binoth und sein Team.