Hat die Waldseer Stadtverwaltung die Personalentwicklung im Waldseer Freibad verschlafen? Welche Meinung herrscht beim Rasthof vor? Und warum ist der Markenprozess eigentlich eine solche Katastrophe? Stellung beziehen die vier Fraktionssprecher Sonja Wild (CDU), Bernhard Schultes (Freie Wähler), Lucia Vogel (Grüne) und Karl Schmidberger (SPD) im SZ–Sommerinterview mit Wolfgang Heyer. Heute: Teil 3 — Waldseer Diskussionsstoff.

Das Freibad musste kurzzeitig an zwei Tagen schließen, weil kein Fachpersonal gefunden werden konnte. Ein Vorwurf aus der Bevölkerung lautet seither, dass die Stadt das Problem sehenden Auges verschlafen hat. Wie sehen Sie das?

Wild: Das glaube ich nicht. Es ist einfach schwierig, Personal zu bekommen — auch, weil es mit Wochenendarbeit verbunden ist. Und die Badegäste werden auch immer unfreundlicher zum Personal. Das ist ein großes Problem. Außerdem hat die Verwaltung alles versucht, um Mitarbeiter zu gewinnen. Niemand hat Personal auf Vorrat. Man muss froh sein über jeden, den man hat. Ich finde es toll, dass die Öffnungszeiten wieder gehalten werden können. Ein herzlicher Dank an die Verwaltung, wie sie das Problem gelöst hat und an die alten und neuen Mitarbeiter, die sich bereit erklärt haben mitzuarbeiten.

Schultes: Die Verwaltung hat das nicht verschlafen oder nicht ernst genommen. Ich erinnere daran, dass so manches Bad in der Region erst gar nicht aufgemacht hat. Und die Stadt hat mit ihrer gelungenen Aktion Personal akquiriert. Und noch etwas: Es gibt kein Grundrecht auf Freibad. Diejenigen, die schreien, dass die Verantwortlichen etwas verschlafen haben, haben vielleicht auch eine überzogene Anspruchshaltung. Ich erfreue mich seit Kindheitstagen an unserem Freibad. Es kann doch nicht sein, dass es beim ersten Schließtag gleich einen Aufschrei gibt.

Vogel: Ich glaube auch nicht, dass da etwas verschlafen wurde. Aber was kann man für die Zukunft daraus lernen? Es braucht mehr Notfallpläne. Und die Kommunikation hätte besser sein können. Von Anfang an hätte auf der Homepage der Stadt auf die Personalsituation und die damit verbundenen, auch kurzfristigen Schließzeiten hingewiesen werden sollen. Wenn ein Bademeister sich den Fuß bricht, dann hat jeder Badegast Verständnis dafür. Aber wenn auf eine Notlage nicht frühzeitig hingewiesen wird, dann haben die Menschen kein Verständnis.

Schmidberger: Die Verwaltung hat es nicht verschlafen. Aber was kann man aus dieser Situation lernen? Man sollte in diesen, wie in anderen Bereichen, Pool–Kräfte etablieren, die kurzfristig in den verschiedenen Bereichen einspringen und aushelfen können.

Der Markenprozess ist — zumindest öffentlich wahrnehmbar — bislang eine Katastrophe. Für das Sonderlogo zum Festakt der Großen Kreisstadt hagelte es Kritik, konkrete Ergebnisse wurden noch immer nicht präsentiert. Wie bewerten Sie die bisherige Arbeit des Markenprozesses?

Schultes: Positiv an der ganzen Debatte ist, dass das frühere Logo offensichtlich wertig und nicht so schlecht gewesen ist. Viele haben gefragt, warum man das überhaupt ändern muss. Der Markenprozess ist allerdings überbewertet. Die Attraktivität einer Stadt hängt nicht an einer Grafik, einem Text oder einem Logo. Der Markenprozess ist ein reines Kommunikationswerkzeug. Wer aber schon mal in Bad Waldsee war, kennt die vielen positiven Attribute, die die Stadt vorzuweisen hat. Schade ist lediglich, dass der Prozess so offensiv gestartet wurde, die Ergebnisse aber überschaubar sind.

Vogel: Rückblickend war der Markenprozess überflüssig und zu teuer. Warum? Weil ein Markenprozess nicht von einer Kreativagentur vorgegeben werden kann, sondern von den Menschen der Stadt gelebt wird. Daran ist es gescheitert. Dennoch denke und hoffe ich, dass wir in den nächsten Wochen die Ergebnisse präsentiert bekommen.

Schmidberger: Die SPD–Fraktion hat sich von Anfang an gegen den Markenprozess ausgesprochen und trotzdem positiv begleitet. Die Umfrage, die dem Prozess vorgeschaltet war, hat durchaus interessante Infos geliefert, die man auch weiter be– und verarbeiten kann. Es wurde deutlich, dass die Menschen gerne in Bad Waldsee und den Teilorten leben. Bei der Einbeziehung der Agentur Pink Pony haben wir nicht das glücklichste Händchen gehabt. Der monetäre Aufwand war rückblickend zu hoch.

Wild: Wir hätten uns vom Markenprozess mehr erwartet als schlussendlich herauskam. Pink Pony hat sich sehr gut präsentiert, das war damals auch ausschlaggebend, dass wir uns auf die Agentur eingelassen haben. Aber es kam dann zu wenig. Die Umfrage war positiv. Dabei haben wir erfahren, welche Wünsche — über alle Altersgruppen hinweg — es an Bad Waldsee gibt. Im Nachhinein mussten wir feststellen, dass unsere alte Marke gar nicht so schlecht ist, nur die Internetseite muss überarbeitet werden. Wir haben also gelernt, dass auch Beständiges gut sein kann und man das Rad nicht immer neu erfinden muss.

Im letztjährigen SZ–Sommerinterview haben Sie sich alle für einen Abriss der Stadthalle ausgesprochen, sobald es die finanzielle Situation der Stadt zulässt. Nun sieht es bezüglich großer Investitionen in den kommenden Jahren eher mau aus und es muss gut überlegt werden, welche Projekte umgesetzt werden. Ist ein Stadthallen–Neubau Ihrer Meinung nach eine Priorität der Stadt?

Vogel: Wir hatten in den letzten Monaten eine gute Nutzung der Stadthalle als Unterkunft für Geflüchtete. Nun müssen wir erst einmal Überlegungen anstellen: Was für eine Halle wollen und brauchen wir? Soll es eine reine Veranstaltungshalle sein oder auch eine Begegnungsstätte für Vereine und Kunst und Kultur? Und die spannende Frage ist, wie finanzieren wir diese. In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir da nichts Konkretes anpacken können und kreative Lösungen suchen müssen. Wir müssen die jetztige Stadthalle so lange nutzen, wie man sie nutzen kann.

Schmidberger: In dieser Sache würde ich eine Bürgerbeteiligung anregen. Wir müssen die Bürger fragen, was sie sich dort vorstellen. Die Stadthalle bietet nämlich verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Muss sie eher eine Mehrzweckhalle sein oder etwas für Kulturelles oder für Sportvereine? Alle Beteiligten und Interessierten sollten dazu gehört werden. Obgleich die endgültige Entscheidung erst in einigen Jahren gefällt werden dürfte.

Wild: Wir müssen Prioritäten setzen, das ist wichtig. Die Entscheidung, ob die Stadthalle renoviert oder abgerissen und neu gebaut wird, müssen wir vorerst nach hinten verschieben. Finanziell sind wir im Moment nicht dazu in der Lage. Und ja, die Nutzung muss gut überlegt werden. Eine Multifunktionshalle für alle? Da bin ich auch dafür, dass alle möglichen Nutzer mit einbezogen werden. In den nächsten zehn Jahren wird da wohl nichts passieren.

Schultes: Die Stadthalle ist ein Teil des Stadtentwicklungsprozesses, den wir angestoßen haben. Ich spreche mich für eine multifunktionale Nutzung aus. Es werden nun aber viele verstehen, wenn wir das in den nächsten Jahren nicht angehen können. Das würde sonst zulasten anderer Projekte gehen — Stichwort: Sportentwicklungsplan. Wir sollten jetzt in einer Art Abwohnstrategie nur noch das Nötigste tun, um die Halle am Leben zu halten und uns klarmachen, dass die Stadthalle nicht ewig genutzt werden kann.

Die Stadthalle hat also keine Priorität, welche Projekte dann?

Schmidberger: Der Sportentwicklungsplan muss endlich umgesetzt werden. Das versprechen wir den Vereinen seit Jahren. Der Kunstrasenplatz muss gebaut und Überlegungen angestellt werden, wie das Sportzentrum aussieht. Auch das Bleiche–Areal wird neu überdacht. Dabei ist mir wichtig, dass die kostenfreien Parkplätze weiterhin entfernter zur Innenstadt liegen als die gebührenpflichtigen Parkplätze. Außerdem muss eine mittelfristige Verbesserung für der B 30 Querung in Gaisbeuren geschaffen werden.

Wild: Der Sportentwicklungsplan. Aber auch die Schulentwicklung mit dem Anbau am Gymnasium ist wichtig — ebenso wie Breitband für die Schulen. Beim Bleiche–Umbau finde ich gut, dass es nochmal überdacht wird. Es braucht dort zwingend einen Busbahnhof. Unsere Reisebusse haben dort aktuell keine Möglichkeit zu halten. Und nicht zuletzt hat Priorität, dass die Umbaumaßnahmen in der Innenstadt termingerecht fertiggestellt werden.

Schultes: In der Wirtschafts– und Finanzplanung haben wir eine Vielzahl an Projekten definiert, die auch am Laufen sind und weswegen es auch kein Wunschkonzert geben kann. Ich würde mir nur wünschen, dass wir alles im Zeitplan hinbekommen. Neue Ideen haben es in Zeiten knapper Kassen schwer, neu aufgenommen zu werden. Mein Ziel wäre es daher, Steuererhöhungen zu vermeiden. Und: Handel und Gewerbe sollte sich weiterhin gerne in Bad Waldsee ansiedeln und damit Arbeitsplätze schaffen.

Vogel: Priorität hat für uns Grüne der Klimaschutz. Wie schaffen wir es als Kommune, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten? Wie geht es mit dem Verkehr und dem ÖPNV weiter? Wir müssen den motorisierten Individualverkehr aus der Stadt rausbringen und die Menschen fürs Rad begeistern. Beim Thema Wohnen stellen sich die Fragen: Gibt es für Familien bezahlbaren Wohnraum? Was passiert mit leerstehenden Wohnungen, können wir Tiny Häuser und Mehrgenerationenhäuser vorantreiben? Auch Bad Waldsee als Bildungsstandort sollten wir ausbauen. Ziel muss es sein, in Richtung Ganztagesschule zu gehen.

Kommen wir zu einem ganz anderen Thema: Der Rasthof an der B 30 ist umstritten. Ist das Projekt aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß?

Wild: Ich habe für den Rasthof gestimmt. Die Planungen des Investors sind am Laufen. Es wäre schön, wenn bald der erste Bagger anrollt. Ich wäre nur dafür, dass es dort wesentlich mehr Lkw–Parkplätze gibt und mehr Schnellladesäulen. Ich stehe nach wie vor hinter dem Projekt.

Schultes: Es handelt sich um ein Projekt, das ein privates Unternehmen auf einem privaten Bauplatz realisiert und damit liegt das unternehmerische Risiko beim Investor. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Angebotsportfolio im Laufe der Zeit an die sich verändernde Mobilität angepasst wird. Privat brauche ich keinen Rasthof in Bad Waldsee, aber wenn ich unterwegs bin, denke ich anders. Ich kann verstehen, dass es Ablehnung gegen das Projekt gibt. Man muss es aber nicht jedes Mal bewerten, ob es zeitgemäß ist. Ich möchte es nicht verbieten, ebenso wenig wie ich einem Fotostudio oder einer Bäckerei verbieten möchte in der Innenstadt eine Filiale zu eröffnen.

Vogel: Der Rasthof ist nicht zeitgemäß. Wir müssen uns als Gemeinderat bei Entscheidungen schon auch hinterfragen, ob sich in den letzten Jahren etwas verändert hat und ob die Rahmenbedingungen noch dieselben sind. Vielleicht gibt es neue Aspekte, die den vorliegenden Beschluss in ein anderes Licht rücken. Die Entscheidung für den Rasthof war ein Rückschritt. Die Argumente von damals kann man alle widerlegen. Der Gastronomie fehlt allerorts das Personal und nicht alle Jugendliche wollen einen McDonald’s. Wir verbauen hier wertvolle Fläche und haben vielleicht in ein paar Jahren eine Bauruine dort stehen. Ich finde es schade und hätte es mir anders gewünscht.

Schmidberger: Ich habe im Gemeinderat damals dagegen entschieden. Für mich war der Hauptgrund, dass keine weitere Umweltprüfung stattfinden sollte. Ich erachte das nach wie vor als Fehler. Ich glaube auch, dass wir mit der Bebauung dort spätestens in einem Jahrzehnt irgendwo anders sein werden wie jetzt projektiert und befürchte auch eine Bauruine.