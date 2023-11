Friedensweg am Samstag in Bad Waldsee

Ein Friedensweg „Peace Walk“ findet am Samstag, den 25. November, um 14 Uhr in Bad Waldsee statt. Laut Pressemitteilung möchten Beate und Guido Stellmann und Sabine Kieslich mit lightsharing damit ein Zeichen für ein friedliches Miteinander hier und überall auf der Welt setzen. Im Mittelpunkt des Walks steht laut Mitteilung die Sehnsucht nach Frieden für alle Menschen. Während sich die Krisen in der Welt überschlagen, wollen die Initiatoren mit dem Walk zeigen: Wir sehen euch, wir schauen nicht weg.

Bisher angemeldet haben sich laut Organisator Vertreter der katholischen Kirche, Schwestern des Kloster Reute, Mitglieder der muslimischen Gemeinde, Brigitte Kaiser, Hans Ehinger, Ralf Fricker und viele mehr.

Wer sich dem anschließen möchte, ist herzlich eingeladen am 25. November um 14 Uhr zum Parkplatz am Freibad in Bad Waldsee zu kommen. Nach einer kurzen Begrüßung führt der Weg dann gemeinsam am See entlang bis zum Klosterhof und von dort aus durch die Stadt bis zur Hochstatt, wo dann gemeinsam eine Schweigeminute für die Opfer aller Kriege gehalten wird. Dafür dürfen die Teilnehmer gerne eine Kerze mitbringen. Im Anschluss werden dann verschiedene Personen kurz über Frieden sprechen.

Der Ravensburger Sänger Raimund Mauch wird die singenden Teilnehmer musikalisch begleiten.

Wichtig ist den Organisator zu betonen, dass der Peace Walk keine Demonstration gegen oder für eine Seite ist. Der Peace Walk ist auch explizit kein Raum für politischen Diskurs. „Auch wenn wir diesen für wichtig halten, soll dieser Weg ein Raum sein, in dem wir uns miteinander verbinden und mit all den Menschen in der Welt, die momentan leiden“, so die Initiatorin des Walks weiter.

Die Initiatoren begrüßen kreative Banner und Zeichen des Friedens, von anderen Mitteilungen wird gebeten abzusehen.

Wer sich als Ordner zur Verfügung stellen kann, meldet sich bei Beate Stellmann ([email protected]). Mehr Infos auf Facebook, Instagram unter „Peace Walk Bad Waldsee“ oder unter lightsharing.de.