Donnerstagabend bei der Hausfasnet in Bad Waldsee: Gegen 23.45 Uhr geht ein Notruf bei der Polizei in Ravensburg ein, dass eine Frau in den Stadtsee gefallen sei. Die 45-Jährige teilte nach der Rettung mit, möglicherweise zuvor K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben. Daraufhin wurden entsprechende Untersuchungen im Krankenhaus veranlasst.

Nachdem ein Vorabscreening komplett negativ verlief, muss derzeit davon ausgegangen werden, dass vielmehr die Alkoholisierung von rund 1,6 Promille ursächlich für den Sturz gewesen sein dürfte.

Nähere Informationen, wer den Notruf getätigt habe und wie die Frau aus dem Wasser gerettet wurde, konnte die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de nicht mitteilen.