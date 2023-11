Franziskanerinnen weihen Klosterfriedhof ein

Nach einem Jahr Umbauzeit weihen die Franziskanerinnen von Reute am 26. November ihren neu gestalteten Klosterfriedhof ein. Weihbischof Thomas Maria Renz wird aus Rottenburg zu der Feier nach Reute kommen. Die Einweihung markiert für die Franziskanerinnen den Abschluss des ersten Bauabschnitts ihres groß angelegten Klosterbergprojekts, für das Bischof Gebhard Fürst im September 2022 den Grundstein gelegt hatte. das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Noch haben die Handwerker und Bauarbeiter den Friedhof unter ihrer Obhut. Bis kurz vor der Einweihungsfeier sind noch letzte Arbeiten zu erledigen. Am deutlichsten werden die Veränderungen bei der Neuordnung der Gräberfelder und den neuen zentralen Elementen. Zentrum des Friedhofs ist das begehbare Steinlabyrinth. Auf über 3300 Klinkerziegeln sind die Namen aller verstorbenen und lebenden Schwestern mit ihrem Professdatum eingraviert. Auch für zukünftige Schwestern sind Steine reserviert. Mehr als ein Viertel der Steine wurden über den Förderverein Klosterberg Reute und durch Steinpaten finanziert.

Auf einem stillgelegten Gräberfeld am Rande des Friedhofs erhebt sich der neue Aussegnungsraum, der nun die Verbindung zwischen dem Mutterhausgebäude, in dem die Schwestern leben, und dem Friedhof herstellt. Die Konstruktion aus Stampflehm setzt einen besonderen Akzent. Das Material wurde unverändert der Natur entnommen und entfaltet eine Symbolkraft für den Kreislauf des Lebens ‐ von der Erde sind wir genommen, zur Erde kehren wir zurück, wie es in der Mitteilung heißt.

Der neu gestaltete Klosterfriedhof wurde auch als öffentlicher Ort angelegt. Er wird für Besucher und Gäste geöffnet sein und soll, ganz im Sinne der Franziskanerinnen, Raum zum Nachdenken und zur Besinnung bieten. Auch der Aussegnungsraum wird Besuchern offenstehen und soll für Veranstaltungen, Besinnungen oder Andachten genutzt werden. Öffentliche Führungen über den Friedhof sind ebenfalls in Planung.

Im Oktober haben auch die Bauarbeiten im Mutterhaus begonnen. Die Zeit bis zum Frühjahr soll genutzt werden, um möglichst viele Vorarbeiten ausführen zu können. „Wir sind wirklich froh, dass es jetzt losgeht“, sagt Generaloberin Sr. Maria Hanna Löhlein. „Wir haben so lange geplant und uns darauf vorbereitet. Wir spüren, wie uns dieses Projekt in Anspruch nimmt. Wir haben aber auch so viel Zustimmung und Unterstützung erfahren, die uns ermutigt und bestärkt“, fasst die Bauherrin die Gefühlslage der Schwestern zusammen.

Die Feier zur Einweihung des Klosterfriedhofs am 26. November beginnt um 9.15 Uhr auf dem Klosterfriedhof. Weihbischof Thomas Maria Renz nimmt die Segnung von Aussegnung, Friedhof und Labyrinth vor. Im Anschluss feiert der Weihbischof in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul mit Gemeinde und Schwestern einen Festgottesdienst.

Bereits am Gut-Betha-Fest am Samstag, 25. November, findet eine weitere öffentliche Baustellenführung statt. Sie beginnt um 14, Treffpunkt ist an der Klosterpforte gegenüber der Pfarrkirche.