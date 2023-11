Hintergrund

Vortrag im Museum im Kornhaus

Das Stadtarchiv Bad Waldsee lädt am Freitag, 10. November, um 20 Uhr zum Vortrag „Bad Waldsee im Dreißigjährigen Krieg: Was uns Schriftquellen und Stadtsee erzählen“ ins Museum im Kornhaus ein. Sigrid Hirbodian aus Tübingen und Professor Matthias Hinderer aus Darmstadt werden während des Vortrags Einblicke in Bad Waldsees Geschichte geben. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem DFG-Projekt statt.