Nach drei Jahren und zwei Monaten ist Schluss: Andreas Geyer hat das „Food & Wine Outlet“ in Gaisbeuren geschlossen. Die Gründe hat der Geschäftsführer „Schwäbische.de“ erklärt.

Anfänglich wollte Geyer das Verkaufsgeschäft nur wenige Wochen betreiben, um bedingt von Corona-Lockdowns noch vorrätige Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Nun hatte der Laden mehr als drei Jahre geöffnet. „Da das Geschäft gut anlief, haben wir uns dann dazu entschlossen, es weiterzuführen und das Sortiment auszubauen. So kam dann ein Sortiment an Grills im ersten Obergeschoss dazu. Wir haben außerdem einen Online-Shop mit diesem Grill-Sortiment aufgezogen, der sehr gut lief“, berichtet Geyer.

Kurzzeitig erfolgreich, aber doch beendet

Es war also ein überraschendes Erfolgsmodell. Und doch ist die Zeit des „Food & Wine Outlets“ am Ortseingang von Gaisbeuren seit Jahresbeginn abgelaufen. Warum? Die Antwort dazu fällt mehrschichtig aus. „Wir haben zum einen gesehen, dass der Standort für unser Sortiment nicht ideal war“, erläutert der Geschäftsführer und ergänzt: „Im Sommer 2022 haben wir dann auch sehr unter der Fahrbahnerneuerung der B 30 von Gaisbeuren zum Egelsee gelitten. In der Zeit war das Geschäft quasi tot.“ Keine leichte Zeit also.

Das „Food & Wine Outlet“ in Gaisbeuren ist seit Jahresbeginn geschlossen. (Foto: Wolfgang Heyer )

Und doch blieb das Angebot vor Ort bestehen. „Ab Herbst 2022 haben wir dann auch die Verbraucherzurückhaltung durch die stark gestiegenen Energiepreise gespürt. Dadurch ist dann insbesondere das Geschäft mit Grills stark zurückgegangen“, zeigt Geyer den Einfluss der Krisen auf die Verkaufszahlen aus. „Da die Belebung im Frühjahr 2023 ausgeblieben ist, haben wir dann entschieden, den Mietvertrag zum Ende des Jahres 2023 zu kündigen und das Geschäft zu schließen. Es war so einfach nicht mehr tragfähig“, so Geyer.

Wird es wieder mal ein „Food Outlet“ geben?

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein „Food & Wine Outlet“ aus dem Hause Geyer geben wird, dazu hat der Geschäftsmann eine klare Meinung:

Nein, ist nicht geplant. Andreas Greyer

Und so müssen sich die Kunden wieder an anderer Stelle nach Tiefkühlprodukten, Wein und Grills umsehen. Verkaufsschlager in den vergangenen drei Jahren waren übrigens Garnelen und Wein. Und im Online-Shop Pizzaöfen.