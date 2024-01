Die Verhandlungen hatten sich hingezogen. Schuld daran war nicht das Schweigen des Angeklagten. Der 30-Jährige machte von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch und blieb stumm. Bis zuletzt. Doch kürzlich verkündete der Richter am Landgericht Ravensburg das Urteil: Der Angeklagte muss für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis.

Wir spulen kurz zurück: Ein junger Mann flieht 2015 über die Balkanroute nach Deutschland und landet in Bad Waldsee. Er ist traumatisiert, in einem Flüchtlingslager aufgewachsen und durch Bombensplitter schwer am Fuß verletzt. Er erhält eine dreijährige Duldung.

Doch er scheint nicht gut Fuß fassen zu können in dem neuen Land, nimmt Drogen und randaliert. Es folgen mehrjährige Haftstrafen.

Asylunterkunft brannte

Die schwerste Straftat soll er Anfang Dezember 2022 in der eigenen Asylunterkunft begangen haben. Dem Mann war vorgeworfen worden, am frühen Morgen des 6. Dezember 2022 in seiner Wohnung, einer Asylunterkunft in Bad Waldsee mit insgesamt 16 Wohnungen, im Wohnzimmer Plastikstühle aufgestapelt und dann angezündet zu haben. Es kam zu einem Vollbrand, die Feuerwehr musste zu einem Großeinsatz ausrücken, mehr als 40 Personen mussten aus dem Gebäube evakuiert werden. Der Angeklagte selbst hatte zu der psychiatrischen Sachverständigen gesagt, dass er geschlafen habe und durch das Feuer aufgewacht sei.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Der entstandene Sachschaden war groß - Möbel, Decken und Wände wurden beschädigt. Der Schaden wurde jetzt auf circa 50.000 Euro beziffert.

Die Verhandlungen dauerten mehrere Tage und zogen sich über Wochen. Polizeibeamte, die im Einsatz gewesen waren, gerettete Bewohner und Sachverständige waren befragt worden.

Urteil überrascht

Vor wenigen Tagen wurde das Urteil verkündet: Der Angeklagte wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung zu zwei Jahren und acht Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Das Gericht konnte ausschließen, dass das Feuer auf eine natürliche Ursache zurückgeht. Auch ein technischer Defekt als mögliche Brandursache wurde ausgeschlossen. Feststeht: Der Angeklagte hatte in irgendeiner Art mit offener Flamme hantiert. Wie es zu der offenen Flamme gekommen ist, konnte nicht geklärt werden.

Kein Vorsatz erkennbar

Das Gericht habe nicht feststellen können, dass der Angeklagte das Feuer vorsätzlich gelegt habe, so Daniel Scholze, Vorsitzender Richter und Pressesprecher des Landgerichts Ravensburg. Andernfalls - bei einer vorsätzlichen Brandstiftung - hätte die Strafe noch deutlich höher ausfallen können.

Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Es wird bis spätestens in einem Jahr mit einer endgültigen Entscheidung gerechnet.