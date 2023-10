Flash-Festival geht in die zweite Runde

Das Flash-Festival findet wieder am Freitag, 27. Oktober, und Samstag, 28. Oktober, im Jugendhaus Prisma in Bad Waldsee statt. In Anlehnung an die Starkstromtage gibt es zwei Tage lang tolle Musik von DJs aus der Region. Ein Außenbereich mit Pommesbude lässt Festivalatmosphäre aufkommen. Neu dieses Jahr: Ein zweiter Tanzbereich, die 90er-2000er-Disco mit einem DJ aus Erfurt. Einzeltickets gibt es im Vorverkauf für fünf Euro, Double-Tickets für zehn Euro, an der Abendkasse pro Tag acht Euro. Einlass ab 14 Jahren (Ausweis nicht vergessen). Weitere Infos auf: www.prisma.bad-waldsee.de