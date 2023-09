Firma „Jäckle & Ess“ in Gaisbeuren meldet erneut Insolvenz an

Schlechte Nachrichten für Bad Waldsee: Erneut hat die Gaisbeurer Firma „Jäckle & Ess“ mit ihren rund 80 Mitarbeitern Insolvenz angemeldet. Das Insolvenzverfahren ist am 4. September vom Amtsgericht Ravensburg öffentlich bekannt gemacht worden. Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim Insolvenzverwalter erste Details dazu in Erfahrung gebracht.

Rückblick auf die Firmengeschichte

Mit der Entwicklung, Herstellung und dem Handel von Schweiß– und Schneidetechnik konnten die beiden Firmen Ess und Jäckle viele Jahre Erfolge verbuchen, doch in der letzten Dekade scheint diese Erfolgsserie gerissen zu sein, wie ein kurzer Rückblick auf die Firmengeschichte und nun insgesamt drei Insolvenzen zeigt: Einstmals waren die Betriebe Ess und Jäckle eigenständig. Ess wurde 1959 von Arthur Ess gegründet, Reinhard Jäckle hauchte seiner Firma 1978 Leben ein. Im Jahr 2013 musste Ess Insolvenz anmelden und wurde von der Hamburger D.I.N.S.E GmbH übernommen.

Vier Jahre später schlossen sich die beiden Firmen, Ess und Jäckle, zusammen, ehe 2018 die nächste Insolvenz (damals Jäckle Schweiß– und Schneidetechnik) anstand. Ein neuer Investor musste her. Und so wurde am 1. Januar 2019 die Jäckle & Ess System GmbH unter dem Dach der IBG–Gruppe („Industrie–Beteiligungs–Gesellschaft“) aus Köln gegründet. Auf der öffentlichen Internetseite heißt die Firma heute „Jess Welding“. Geschäftsführer sind Philip Röhrig und Emil Schubert. Und das nächste Insolvenzverfahren ist gestartet.

Die nächste Insolvenz

Im Juni wollte die Firma die „wirtschaftlichen Probleme“ noch selbst lösen und hatte einen „Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung“ gestellt, wie Markus Berger von der zuständigen Kanzlei „Grub Brugger“ in Stuttgart berichtet:

„Ziel war es, das Unternehmen neu aufzustellen. Dies konnte nicht erreicht werden, nachdem sich die verfolgte Sanierungslösung zerschlagen hat.“ Markus Berger

Und so mussten sich Eigenverwaltung und Geschäftsführung dazu gezwungen sehen, das Verfahren in ein Regelinsolvenzverfahren umzuwandeln. Die Konsequenz: Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei „Grub Brugger“ wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Er überwachte bisher die Eigenverwaltung.

Am 1. September ist dieses Verfahren „über das Vermögen der Schuldnerin wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“, wie es in der öffentlich einsehbaren Bekanntmachung heißt, eröffnet worden. Führungskreis, Betriebsrat und Mitarbeiter sind am Montag vom Insolvenzverwalter persönlich über die Insolvenz informiert worden, wie Berger mitteilt. Außerdem wurden Gläubiger, also Personen und Unternehmen, die noch Geld von der Gaisbeurer Firma bekommen sollten, aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 25. Oktober beim Insolvenzverwalter anzumelden.

Empfohlene Artikel Angespannte Marktlage Ravensburger Baufirma meldet wegen Krise Insolvenz an q Ravensburg

Die Frage nach den offenen Rechnungen

Wie viele Gläubiger es sind? „Die genaue Anzahl der Gläubiger kennen wir nach Ablauf der Anmeldefrist“, so Berger. Und so bleibt auch abzuwarten, wie hoch die ausstehenden Rechnungsbeträge sind. „Dies steht fest, sobald die Gläubiger ihre Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet haben“, erläutert Berger. Die Verträge mit Kunden und Lieferanten würden nun aber „insolvenzrechtlich angepasst“.

Ein Unternehmensinsider hatte die SZ bereits Mitte August auf die finanziellen Missstände in der Firma hingewiesen. Die SZ hat die Geschäftsführer daraufhin mit der Insolvenz konfrontiert. Antworten auf die dreimal verschickten Fragen blieben allerdings aus. Vergangene Woche wurde lediglich auf den Insolvenzverwalter verwiesen. Dem Vernehmen nach soll die Insolvenz im Betrieb lange nicht direkt kommuniziert worden sein. Die Zukunft des Unternehmens ist ungewiss. „Hierzu lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültigen Aussagen treffen“, so Berger.