Figuren mit magischer Hand zum Leben erweckt

Drei Tage lang bewegten sich, wie von magischer Hand zum Leben erweckt, Menschen, Tiere, Dinge und Schatten im Spitalkeller und entlang der Stockrunde am Samstagvormittag. Dort machte mit charmantem Schabernack Zwerg Rudi auf die noch bevorstehenden Aufführungen aufmerksam. Die sechsten Bad Waldseer Figurentheatertage haben sich zu einer vielfach geschätzten Veranstaltungsreihe im Waldseer Kulturherbst entwickelt.

Schulvorführungen drangvoll eng

Nach drangvoller Enge bei den Schulvorführungen am Freitagmorgen gab es bei der Aufführung von „Gustavs Schwestern“ aus Zürich am Freitagnachmittag noch freie Plätze. Rund 50 Besucher, vor allem Familien, waren gekommen, um in 50 Minuten zu erleben, wie „Gustavs Schwestern“ das Kinderbuch von Christine Nöstlinger „Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse“ als Puppentheater inszenierten.

Aus alten Schaumstoffmatratzen hatten die Darstellerinnen ihre liebevollen, geschmeidig beweglichen Spielfiguren gebastelt. Es waren schließlich 17 Protagonisten, die im Stück um das Blechdosenkind Konrad die Bühne bevölkerten ‐ oder vielmehr die Unmengen von Kartons, die überall herumstanden.

Die Verantwortung dafür trägt Frau Bartolotti, die als lebenslustige Singlefrau dem hemmungslosen Onlineshopping frönt. Doch schon nach wenigen Spielminuten übernimmt sie, schon fast selbstverständlich, die Verantwortung für den siebenjährigen Konrad, der ihr aufgrund eines Zustellfehlers in „Der Fabrik“ vom Postboten zugestellt wurde. Konrad entpuppt sich schnell als Musterknabe und pflegeleichtes Idealkind. Kein Wunder, wurde Konrad doch in Der Fabrik intensiv darauf konditioniert, seinen Eltern ausschließlich Freude zu bereiten.

Turbulente Szenen

Hätte fast funktioniert, aber erstens ist Frau Bartolotti selbst alles andere als eine verstaubte Musterbürgerin, zweitens gibt es da noch die missgünstigen Mitschüler in der Schule und drittens das taffe Nachbarmädchen Kitti. Genug Stoff also, um turbulente Szenen aus dem Leben von Konrad zu zeigen.

Bei der Adaptierung des Romanstoffes für das Puppentheater haben „Gustavs Schwestern“ darauf geachtet, dass die Szenen für die Kinder spannend sind und auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Spannend wird es in der Tat, als „Die Fabrik“ ihr Produkt zurück haben möchte, um es den richtigen Eltern zuzustellen. Wirklich einfallsreich und mit verblüffenden kleinen Tricks inszenieren „Gustavs Schwestern“ den Showdown, während dessen sich Konrad, ganz im Sinne von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, in alles andere als einen Musterknaben verwandelt.

Minutenlanger Applaus

Auf ihre Kosten sind alle gekommen. Minutenlang wurde applaudiert und bereitwillig beantworteten die Puppenspielerinnen nach der Aufführung die Fragen von Jung und Alt.