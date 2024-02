Ein ganz ungewöhnliches Bild hat sich den Umzugsbesuchern in Bad Waldsee am Donnerstagmittag geboten. Die Feuerwehr musste sich ihren Weg entlang des Umzugswegs bahnen. Der Grund: Ein Brand in der Wuracher Straße.

Es muss schnell gehen

Schon von Weitem waren die Sirenen der Feuerwehrautos zu hören - und tatsächlich bogen mehrere Einsatzwagen in den Umzugsweg ein, um schnellstmöglich an den Alarmierungsort zu kommen. Etliche Feuerwehrangehörige, darunter auch welche in Häs, kümmerten sich darum, Schläuche auszurollen und sich ein Bild vom Ausmaß zu machen.

Die Feuerwehr konnte allerdings nach ein paar Minuten wieder abrücken und sich wieder dem närrischen Treiben widmen.

Dieser Umzugsstart wird so schnell wohl nicht in Vergessenheit geraten. Nun heißt es aber: Fasnet und närrische Gruppen, weiter gehts.