Viel Alarm hat es am Mittwochmittag in Bad Waldsee gegeben. Der Grund: Ein Brand bei Hymer.

Zur Mittagszeit waren in Bad Waldsee einige Blaulichter zu sehen und lautes Sirenengeheul zu hören. Etliche Feuerwehrautos waren auf dem Weg zum Waldseer Reisemobilhersteller Hymer. Dort war ein Feuer ausgebrochen.

Viel Rauch in der Halle

Wie sich vor Ort herausstellte, ist in einer Werkshalle eine Maschine in Brand geraten. Hymer-Mitarbeiter konnten das Feuer zwar soweit löschen, die Halle war aber erfüllt von Rauch, wie Feuerwehrsprecher Marcel Huber erklärte. Mehrere Feuerwehrleute gingen mit Atemschutzmasken in die Halle. Mit speziellem Gerät entlüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude.

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Das Deutsche Rote Kreuz war vorsorglich vor Ort.