Bad Waldsee

Feminine und farbenfrohe Modenschau

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Die Waldseer Wohnpark-Models präsentieren im Foyer Frühjahrs- und Sommermode. Dieses Foto entstand im vergangenen Jahr. (Foto: Sabine Ziegler/St.-Elisabeth-Stiftung )

Zur Frühjahrsmodenschau mit musikalischer Unterhaltung lädt der Wohnpark am Schloss, Steinacher Straße 70 in Bad Waldsee, am Freitag, 22. März, ein.