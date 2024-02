Dass die fünfte Jahreszeit ganz besonders Kinder erfreut, ist am Fasnetsdienstag in Bad Waldsee wieder deutlich geworden. Der sogenannte Narrensamen zog bunt verkleidet durch die Altstadtgassen, ehe in der Stadthalle Wurst, Wecken und Kasperle auf die wilde Meute warteten und - den Erwachsenen in nichts nachstehend - laute Narrensprüche den Saal erfüllten. AHA.

Viele Teilnehmer beim Kinderumzug

Es war kaum ein Ende in Sicht, der Umzugstross reichte von der Kirche bis hinter das Rathaus. Etliche Eltern und ihre Kinder nutzten den letzten Fasnetstag, um nochmals alle Kräfte zu mobilisieren. Getreu dem diesjährigen Fasnetsmotto Hamburg waren Matrosen, Seenixen allerlei Meeresgetier und natürlich Cowboys und Prinzessinnen in Bad Waldsee unterwegs, die - angeführt von den musikalischen Klängen der Stadtkapelle - von der Kirche über die Hochstatt hin zur Stadthalle zogen.

Kein Ende in Sicht: Der Umzugstross war in der ganzen Innenstadt zu sehen. (Foto: Wolfgang Heyer )

Dort füllte sich der Saal rasend schnell. Rund 600 Besucher verwandelten die Stadthalle am Fasnetsdienstag in ein Fasnetsparadies. Während die Luftballons im Fischernetz verwahrt von der Stadthallendecke hingen, zeigte der Narrennachwuchs am Boden echte Fasnetskompetenz. Schließlich hatte sich ein Narr ganz zur Rätselfreude der Kinder falsch angezogen. Das Häs bestand aus lauter falschen Einzelteilen bekannter Waldseer Masken.

Ein Narr hatte sich ganz zur Rätselfreude der Kinder falsch angezogen. (Foto: Wolfgang Heyer )

Sofort durchschaute der Narrensamen die List und konnte die Fehler präzise benennen. Das Brauchtum scheint den jüngsten Waldseern direkt in die Wiege gelegt worden zu sein, wie das beeindruckende Wissen der Kleinsten zeigte. Und so kamen unter lauten AHA-Rufen die richtig gekleideten Maskenträger auf die Bühne. Faselhannes, Federle, Schorrenweible & Co. erhielten dabei viel Applaus.

Wer die Halle zum Beben brachte

Den gab es auch für die mutigen und kurzweiligen Auftritte der Tanzgruppen - sei es für die Steinacher Garde oder die Tanzgruppe „Gleis 1“. Beim Piratentanz klatschten die Besucher im Rhythmus des Taktes mit. Zum Beben brachte die Halle auch in diesem Jahr wieder Moderator Andreas Hepp, der mit ansteckender Energie auf der Bühne agierte. AHA.

Die Waldseer Stadthalle war voll. (Foto: Wolfgang Heyer )

Und noch eine Randnotiz gab es zu bestaunen beziehungsweise zu hören. Einzelne Zunfträte brillierten singend am Mikrofon und animierten die Kinder zum Aufsagen von Narrensprüchen. Und so erklang „Am Schwanenberg“ und „hoorig, hoorig“ im Saal. Einen besonderen Dank sprach Zeremonienmeister Marco Ludescher dem Sammlervölkle aus. Die Musiker setzen sich bekanntlich für den närrischen Nachwuchs ein. Und davon gibt es in Bad Waldsee eine ganze Halle voll.

Die Bilanz an diesem Dienstag: Tanzende Omas, stolze Eltern und glückliche Kinder. Und das nicht zuletzt, weil die Luftballons von der Decke gelassen wurden und für großen Spaß sorgten. Und nicht zuletzt war auch die Waldseer Stadthalle wieder der ideale Veranstaltungsort für diese schöne Kinderfasnet.