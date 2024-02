Mit ihrem neuen Imbiss namens „EAT! We love food“ am Ravensburger Tor betreibt die Waldseer Familie Wolf ab Mittwoch eine weitere Gastronomie in der Innenstadt. Mit Eröffnung des ansprechend gestalteten Selbstbedienungslokals pünktlich zur Fasnet dürfte gleich in den ersten Tagen für guten Umsatz gesorgt sein. Nach den Bars Amadeus und Chicago sowie dem Betrieb von Freibadrestaurant und Minigolfanlage ist das „Eat“ inzwischen das fünfte Gastro-Objekt der Wolfs - dieses Mal eben „to go“, was vor allem die jüngere Generation begeistern dürfte.

Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten im „Eat“: Montag bis Sonntag, 11 bis 21 Uhr; über die Lieferando-App kann das Essen vorbestellt werden zum Abholen oder für die Lieferung nach Hause.

Essen in der Waldseer Altstadt

Kevin Wolf ist mit seinen 32 Jahren der Zweitälteste der vier Geschwister Wolf, die wie ihre Eltern das gastronomische Gen in sich tragen. „Unsere Familie hatte schon länger die Idee für einen Imbiss mit regionalem Essen in der Altstadt, aber das richtige Objekt dafür mussten wir erst finden“, erzählt der Gastronom. Das leerstehende Gebäude Am Ravensburger Tor 7, wo Oskar Fürst einst Lederwaren verkaufte, weckte schließlich ihr Interesse und es wurde gekauft. „Die Lage ist super und der Standort befindet sich genau zwischen dem Amadeus und dem Chicago“, freut sich Wolf über kurze Wege für die Familiencrew, die überall mit anpackt, wo die Gastro-Arbeit auf sie wartet.

Nach einjähriger Sanierung des Hauses (Wolf: „Es musste kernsaniert werden und jetzt ist hier jedes Wasserrohr neu“) und letzten Arbeiten an der modernen Einrichtung in Schwarz und Pink kann es nun also losgehen. Im neuen Waldseer Imbiss ohne Ruhetag wird übrigens komplett auf Geschirr verzichtet: Das Essen gibt’s auf Papier, die Trinkhalme sind ebenfalls aus Papier und die Getränke kommen in Plastikbechern oder werden in Flaschen ausgegeben.

Essen to go

„Wir sind ein Selbstbedienungslokal, wo das Essen zu 80 Prozent to go über die Theke gehen wird, um es in der Stadt oder am See zu genießen“, erläutert Wolf das Konzept, das sich an anderen, großen „To go“-Läden orientiere.

Und wer möchte, darf sich auch gerne im Gastraum verköstigen, hier haben wir 15 Sitzplätze. Kevin Wolf

Neben Burgern, Pizzen und Salaten werden im „Eat“ auch Bowls zum Preis ab 11,50 Euro zubereitet. Als Grundlage für dieses angesagte Gericht eignen sich Reis, Nudeln, Couscous und Bulgur, die in einer Art Baukastenprinzip gemeinsam in einer Schüssel („Bowl“) serviert werden. Auch amerikanische Corn Dogs, also Würstchen im Teigmantel, werden hier zum Preis ab 6,50 Euro zubereitet. „Die gibt es in Bad Waldsee bislang noch nirgends“, weiß Wolf. Neben „Frozen Yoghurt“ zum Dessert und mehrere Arten von Kaffee gibt es eine Auswahl an Softdrinks regionaler Lieferanten. Auf den Ausschank von Alkohol wird im „Eat“ allerdings verzichtet.