Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte die Familie Müller das 100–jährige Bestehen ihres Busunternehmens mit geladenen Gästen. Das Programm gliederte sich in drei Blöcke: Es bot Blicke in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.

Die Chefin dankt ihrem Vorgänger für einen wichtigen Ratschlag

Geschäftsführerin Elke Müller richtete bei der Feier großen Dank an Wolfgang Pfefferle, der sie begleitet hat, bis sie 2014 die Geschäftsführung übernommen hat und er in den wohlverdienten Ruhestand ging. Zwei wichtige Sätze habe er ihr mir auf den Weg gegeben: „Es geht immer irgendwie weiter. Und Liquidität geht vor Rentabilität.“ Diese Worte begleiten sie noch heute, wie Müller sagt. Pfefferle war 35 Jahre Geschäftsführer von Omnibus Müller und prägte diese Zeit. Bis heute ist er dem Unternehmen freundschaftlich und beratend verbunden.

Die Moderation der Feier übernahm Achim Marth, er zeigte Bilder aus den letzten 100 Jahren. Dazu gab es uach die ein oder andere Anekdote zu erzählen. So blickte Pfefferle auf einen Meilenstein zurück: Den Umzug 1984 vom Frauenberg nach Gaisbeuren auf das neue Firmengelände. 2002 gab es eine große Spendenaktion zum Jahrhunderthochwasser in Sachsen, bei der Bad Waldsee für Waldersee eintrat und sage und schreibe 75.000 Euro als Spende übergeben konnte. Soziales Engagement ist ein Steckenpferd des Unternehmens.

Familie will Zukunft des Unternehmens gestalten

Beim Blick in die Zukunft erfuhren die Gäste, dass vier Busunternehmen eine Kampagne gestartet haben, um für den Beruf des Busfahrers zu werben. Denn auch in diesem Bereich fehlt es an Fachkräften.

Elke Müller richtete außerdem ein persönliches Lob an ihre sechs Kinder, die ihr immer eine Stütze seien und sich in vielfältiger Weise ins Unternehmen einbrächten, so dass die nächste Generation gesichert sei.

Zu den geladenen Gästen zählte die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (Grüne) lobte, dass das Omnibusunternehmen Müller es schaffe, Wellen bis nach Berlin zu schlagen. Während des Wahlkampfes war ein Bus der Firma Müller mit den Gesichtern von Brugger und der damaligen Grünen–Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als Wahlwerbung unterwegs.

Mitarbeiter sind nach Berlin eingeladen

Das habe es so nicht noch einmal gegeben. Als Gastgeschenk sprach Brugger eine Einladung für 50 Mitarbeiter nach Berlin aus.

Auch der stellvertretende Landrat Andreas Honikel, der Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee Oberschwaben, Sönke Voss, sprachen Grußworte. Ebenso Bernd Grabherr, nicht nur Kollege des gleichnamigen Busunternehmens aus Waldburg, sondern auch Vertreter des Verbandes Baden–Württembergischer Omnibusunternehmen und vertreter der regionalen Busunternehmen (Regionalverkehr Bodensee–Oberschwaben GmbH).

Zudem waren Landtagsabgeordneter Raimund Haser (CDU), Sonja Wild in Vertretung für Bürgermeister Matthias Henne, Achim Strobel und Angelika Brauchle für die Ortschaft Reute Gaisbeuren, sowie der Waldseer Altbürgermeister Rudolf Forcher mit Frau und viele Familienangehörige, Freunde und Wegbegleiter gekommen um gemeinsam zu feiern.