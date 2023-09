Besonders im Innenstadtbereich von Bad Waldsee (Entenmoos, Gut-Betha-Platz, Hirschhof, Ravensburger Straße) kommt es immer wieder zur falschen Befüllung des Gelben Sacks, sodass diese nicht von der Abfuhrfirma mitgenommen und somit fachgerecht entsorgt werden können. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Die Verursacher würden sich dann auch nicht um die weitere Entsorgung (im eigenen Hausmüll) kümmern. Dadurch verunstalten die Säcke die Innenstadt und locken im schlimmsten Fall auch Ratten und anderes Ungeziefer an. „Damit dies nicht passiert, holen die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs die Säcke auf Kosten der Allgemeinheit letztendlich ab. Das muss wirklich nicht sein“, geht aus der Mitteilung hervor. Zudem stelle das Abstellen eines falsch befüllten Gelben Sacks eine unerlaubte Abfallablagerung dar, welche als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld belegt werden könne.

Welche Materialien in den Gelben Sack gehören

Doch was genau gehört in den Gelben Sack? In die Gelbe Tonne (schwarze Tonne mit gelbem Deckel beziehungsweise im Innenstadtbereich von Bad Waldsee der Gelbe Sack) gehören Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech sowie Getränkekartons und Verbundverpackungen. Und was gehört nicht in den Gelben Sack? Alles andere wie zum Beispiel Papier, Windeln, Speisereste, Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Hausmüll und so weiter.

