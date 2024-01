Fahrzeug kommt von glatter Fahrbahn ab und überschlägt sich

Offenbar unverletzt blieben die beiden Insassen eines Ford, der sich bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 7 Uhr überschlagen hat. Das teilt die Polizei mit. Der 19 Jahre alte Fahrer des Wagens war auf der Kreisstraße von Reute in Richtung Enzisreute unterwegs und kam in einer Kurve von der eisglatten Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Ford, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen und dessen 16-jährigen Beifahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Ford musste abgeschleppt werden.