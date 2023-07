Fahrradklau in Waldsee: Räder auch daheim gut sichern

Zwei Pedelecs sind zuletzt direkt aus Garagen in Bad Waldsee gestohlen wurden. Die Betroffenen haben den Schaden. Zurück bleibt außerdem ein mulmiges Gefühl, weil sie im eigenen Zuhause beraubt wurden. Um auf den aktuellen Radklau in der Großen Kreisstadt aufmerksam zu machen, hat sich eine Bestohlene bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet und bittet darum, „dass alle die Augen offen halten sollen“.

Den Dieben auf der Spur

Polizeisprecher Christian Sugg bestätigt, dass in den vergangenen Wochen zwei Pedelecs aus zwei privaten Garagen geklaut wurden. Doch die Polizei ist den Tätern auf die Schliche gekommen. Aktuell ermittelt der Waldseer Polizeiposten gegen zwei Tatverdächtige, die für die Diebstähle verantwortlich sein sollen.

Ein Rad verkauften die Verdächtigen, das zweite wollten sie offensichtlich verkaufen. Die Garagen waren jeweils nicht verschlossen, beschreibt Sugg die aktuellen Ermittlungen.

Die Polizei ruft daher dazu auf, die Fahrräder nicht nur in der Öffentlichkeit abzuschließen, sondern auch zuhause entsprechend zu sichern. „Garagen und Fahrradschuppen sollten verschlossen sein. Wenn dies nicht zuverlässig möglich ist, sollte das Rad nochmals separat mit einem Schloss gesichert werden“, betont Sugg.

Fahrradschlösser richtig benutzen

Übrigens: Den besten Schutz vor Langfingern bieten stabile Ketten–, Bügel– oder Faltschlösser, mit denen das Fahrrad am Rahmen samt Hinterrad an einem festen Gegenstand angeschlossen werden. Das gelte auch für Elektrofahrräder. „Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen. Meiden Sie deshalb dunkle Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen“, heißt es in der Polizeibroschüre „Räder richtig sichern“.

Nicht zuletzt könnten bei teuren E–Bikes oder Fahrrädern GPS–Tracker angebracht werden. Dabei handelt es sich um versteckte Sender am Fahrrad, die den Besitzer alarmieren, wenn das abgestellte Rad bewegt wird. So kann das Rad außerdem schnell geortet werden. Und: Alle wichtigen Daten des Fahrrads können in einem Fahrradpass notiert werden.

So viele Räder wurden in Bad Waldsee zuletzt geklaut

Doch zurück zum Radklau in Bad Waldsee. So mancher SZ–Leser glaubt, dass gefühlt derzeit wieder mehr Räder gestohlen werden. Ist das so? Wurden im ersten Halbjahr 2023 mehr Räder geklaut. „Die Zahlen bewegen sich bislang in etwa auf dem Niveau von 2018 bis 2020 — sprich rund ein Dutzend“, so Sugg. Zwischen 23 und 27 Fahrraddiebstähle haben sich in den Gesamtjahren 2018 bis 2022 ereignet, 2021 waren es — vermutlich coronabedingt — nur 13.

Im vergangenen Jahr wurden 42 Fahrräder entwendet. Damals wurde eine Hausdurchsuchung bei einem 41–Jährigen veranlasst, weil er im Verdacht stand, E–Bikes im Stadtgebiet gestohlen zu haben. Nach den polizeilichen Ermittlungen ebbte die Diebstahlserie rasch ab.