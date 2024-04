„Extrem hohe Zahl“: Waldseer Feuerwehrleute haben 113 Menschen gerettet

113 Menschen haben die Bad Waldseer Feuerwehrangehörigen im zurückliegenden Einsatzjahr 2023 gerettet. Das ist eine extrem hohe Zahl, wie der Kommandant der Gesamtwehr Bad Waldsee, Alois Burkhardt, bei der Jahreshauptversammlung betonte. Bei der Versammlung präsentierte er die wichtigsten Daten und Fakten und blickte auf die außergewöhnlichsten Ereignisse des Jahres 2023 aus Sicht der Feuerwehr zurück.

Noch vor seinem Bericht und nach der Begrüßung rief er alle Anwesenden dazu auf, sich von ihren Plätzen zu erheben, um des verstorbenen Feuerwehrangehörigen Erwin Miller zu gedenken.

Waldsee hat nur 14 Feuerwehrfrauen

Der Gesamtfeuerwehr Bad Waldsee gehörten im Berichtsjahr 211 Feuerwehrangehörige an, 84 davon der Abteilung Stadt (davon sechs zusätzlich in einer weiteren Abteilung), 22 der Abteilung Reute-Gaisbeuren, 22 der Abteilung Haisterkirch, 25 der Abteilung Michelwinnaden, 23 der Abteilung Mittelurbach, 20 der Altersabteilung und 27 der Jugendfeuerwehr. Der Spielmannszug besteht aus 39 Mitgliedern. 164 Feuerwehrangehörige sind im aktiven Dienst, 14 davon sind Frauen.

280 Einsätze pro Jahr

Die Abteilung Stadt sei im Jahr 2023 zu insgesamt 280 Einsätzen gerufen worden, davon waren 15 Überlandeinsätze. Hinzu kamen noch neun Feuersicherheitswachen. Die 280 Einsätze gliederten sich in 61 Brände, 196 technische Hilfen und 23 sonstige Einsätze. Bei den Einsätzen wurden drei Feuerwehrangehörige verletzt, glücklicherweise ohne bleibende Schäden.

Sie setzen ihr Leben aufs Spiel

Hier werde einem immer wieder bewusst, dass die Feuerwehrangehörigen bei ihren Einsätzen ihre Gesundheit und sogar ihr Leben aufs Spiel setzen, so Burkhardt. Weiter ging der Kommandant auf die Einsatzentwicklungen der vergangenen Jahre ein. Im zurückliegenden Jahr habe man extrem viele Personen (113) gerettet. Extrem hoch sei auch die Zahl der Sturmeinsätze mit 68 gewesen, hinzu kamen noch 18 Einsätze aufgrund von Unwetter und Hochwasser.

Zahlreiche Lehrgänge

Die Feuerwehrangehörigen der Abteilung Stadt haben an 48 Übungen und zusätzlichen Sonderübungen sowie Lehrgängen teilgenommen. Zudem wurden Leistungswettbewerbe absolviert und 140 Stellungnahmen erstellt.

Es gibt neue Feuerwehrautos

Es wurden im Jahr 2023 ein gebrauchter Mannschaftstransportwagen für die Abteilung Mittelurbach, ein Ölspuranhänger, eine kleine Kehrmaschine für Ölspuren, Geräte für digitalen Einsatzstellenfunk, Feuerwehrhelme, Rettungsgeräte für ERHT-Gruppe angeschafft und weitere persönliche Schutzausrüstungen ergänzt. Auch musste die Wartung der Drehleiter vorgezogen stattfinden.

Zudem wurde die Ausschreibung für die beschlossene Ersatzbeschaffung eines SW2000 als GW-T L2S vorbereitet. „Man spürt, Stadt und Gemeinderat stehen 100 Prozent hinter uns“, freute sich der Kommandant. Bei den Feuerwehrangehörigen bedankte er sich für über 5000 Einsatzstunden und zusätzliche Zeit für Ausbildung.

Ehrungen und Abschied

Nach 31 Dienstjahren wurde Peter Kibler (Dritter von links) Abteilung Stadt und nach 47 Dienstjahren Wolfgang Eder (Zweiter von rechts) Abteilung Reute-Gaisbeuren von Abteilungs-Kommandnat Bernd Miller (links), Matthias Henne und Alois Burkhardt verabschiedet. Weiter wurden verabschiedet: Abteilung Stadt: Harald Boos, Timo Christ, Kathrin Girmes, Oliver Aßmann, Ahmed Mahfuz und Alaa Mahjoub. Abteilung Reute-Gaisbeuren: Wolfgang Eder, Thomas Günther. Abteilung Mittelurbach: Stefanie Buschbacher. Abteilung Michelwinnaden: Niklas Sigg. Abteilung Haisterkirch Franz Nothhelfer. (Foto: Stadt )

Beim Rückblick auf die besonderen Einsätze im Jahr 2023 zählte der Kommandant die herausforderndsten Einsätze über das Jahr hinweg auf und erinnerte anhand von Bildern an die jeweiligen Herausforderungen. Wie zum Beispiel den schlimmen Verkehrsunfall am Egelsee, bei dem ein Mensch im Fahrzeug verbrannte, und an den Schulbusunfall vor Michelwinnaden, bei dem auch Kinder von Feuerwehrangehörigen beteiligt waren.

Auch schöne Anlässe

Aber es gab auch tolle Ereignisse, wie den Besuch der Delegation der französischen Partnerstadt bei der Fasnet sowie den erfolgreichen Tag der offenen Tür. Es folgten die Berichte der Abteilungen Reute-Gaisbeuren, Haisterkirch, Mittelurbach, Michelwinnaden sowie der Jugendfeuerwehr, des Spielmannszugs und der Altersabteilung. Es folgten der Kassenbericht und die einstimmige Entlastung.