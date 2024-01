Nur wenige Großformate sind derzeit zu Besuch in der Kleinen Galerie, die nunmehr seit 20 Jahren von Axel Otterbach geführt wird - aber welche Wirkung. Leuchtendes Pink, Rottöne, Magenta, Purpur und Cyan auf großen Flächen Leinwand in Acrylmalerei, vereinzelt mit pastosen Farbspritzern oder Spiralen gehöht.

Empfohlene Artikel Bad Waldsee Ausstellung „142“ im Wohnpark am Schloss q Bad Waldsee

Eva Kunze ist die Autorin dieser trotz der farblichen Signalwirkung nicht sofort zu entschlüsselnden Arbeiten, eine hoch gewachsene schlanke Frau mit kräftigen Händen, die mit spürbarer Freude erzählt, dass sie endlich einen passenden Ort für ihr Atelier gefunden hat.

Poetische Namen

Nach vielen Jahren in München, wo sie in den 80er-Jahren Graphikdesign studierte und seit 1990 mit Ausstellungen begann, ist sie nun auf einem Dorf mit 300 Menschen gelandet, 30 Kilometer von München Richtung Augsburg gelegen, dessen Name Eurasburg ebenso poetisch ist wie der Name ihres Lebensgefährten, des Restaurators, Freskenmalers und Stuckateurs René Claus von Aufwind. Im ehemaligen Schulhaus ist ein Raum für Kreativität entstanden, der abseits der Münchner Galerieszene genügend Ruhe und Platz bietet.

Eva Kunze arbeitet in Serien: 2020, in der Zeit des Corona-Lockdowns hat sie mit einer Serie begonnen, die der Ausstellung den Titel gibt, „Escape from Reality“, bisher sind es etwa 60 Arbeiten. Das Großformat „A never painted dream“ fasst verschiedene Motive zusammen. Ein blutroter weiblicher Akt in einer Art Mulde, eine Embryoblase, bedrängende dunkle Farbflächen.

Interessante Kunst

Oder „Lock down Dream escape“, von dem sich auf der Website noch mehrere Varianten finden: eine Ophelia-Assoziation, eine Tote, von Leichenbinden umwunden in einer Nussschale oder einem Nachen im endlosem Wasser. Nekrophile Motive in Pink, das in der Moderne seit der Pop Art Lebensfreude verspricht.

Empfohlene Artikel Ravensburg Axel Heil führt durch Ausstellung im Kunstmuseum q Ravensburg

Eva Kunze fügt Pink andere Rotmischungen bei, manchmal auch warme Töne wie Blutrot, Purpur, Gelb oder Orange. Oft setzen auch Blautöne einen Kontrast. In dieser Serie ist die Bedeutung von Schrift immer wieder elementar - ob es Titel sind oder eingestreute englische Wörter. Die „Schildkröte“ im pinken Nirgendwo erhält den Befehl „keep on“, auf einem weiteren Bild ist das kühle Blau nicht mehr weit. Auch der Fisch in „Blissful journey“ von 2023 schwimmt im Blau, somit gibt es auch in diesem Traumbild einen Trost.

Ein Spannungsfeld

Thomas Warndorf beschäftigte sich in seiner tiefgründigen Einführung mit dem appellativen Charakter der Arbeiten Eva Kunzes, die in ihrer Spannung „zwischen nicht gänzlich Gegenständlichem und nicht gänzlich Verfremdeten“ die Betrachter sowohl emotional ansprächen als auch auf die Probleme der Gesellschaft verwiesen. Trotz schwerer Träume gebe die Farbe Pink Hoffnung auf eine schönere Welt, in der „nicht alles verloren“ sei. Man möchte es auch so sehen können.

Die Ausstellung ist bis zum 25. Februar täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr.