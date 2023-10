Wer auf den neuen Internetseiten der Stadt Bad Waldsee unterwegs war, hat es bereits entdeckt: das neue Stadtlogo. Es ist keine Neuentwicklung, vielmehr Altbewährtes. Das dürfte viele Waldseer freuen. Insbesondere für das moderne, goldgeprägte Sonderlogo, das bei der Feier zur Großen Kreisstadt zu sehen war, hagelte es viel Kritik. Nun hat die Stadt also am zeitlosen Design von Otl Aicher festgehalten. Diese Erkenntnis hat aber viel Geld und Zeit gekostet.

Rückblick: Im Sommer 2021 haben Stadt und Gemeinderat die Kreativagentur Pink Pony aus Stuttgart mit dem Markenprozess betraut. Nach einer selbstbewussten Präsentation des Firmeninhabers erhofften sich die Stadtverantwortlichen innovative Ideen für die Marke Bad Waldsee. Doch so recht schienen die Stuttgarter Großstadt-Denke und das bodenständige Waldsee-Gefühl nicht zu harmonieren.

Zumindest war öffentlich kaum etwas von der Zusammenarbeit zu vernehmen. Ganz im Gegenteil: Es war erstaunlich ruhig. Bis, ja bis zum Bürgerfest im letztjährigen Sommer. Da sorgte das „Gold-Logo“ für reichlich Frust. Und die drei gewählten Attribute „menschlich, malerisch, meisterhaft“ ließen die tief mit der Stadt verwurzelten Bürger nur ratlos mit dem Kopf schütteln.

Zusammenarbeit mit Pink Pony schon 2022 beendet

Bis heute ist nicht klar, wer dieses Logo überhaupt entworfen hat. War es die Kreativagentur, war es ein Mitarbeiter der Stadt? Es bleibt unklar. Jedenfalls hat eine Nachfrage von Schwäbsche.de bei der Stadt nun ergeben, dass die Zusammenarbeit mit der Kreativagentur nach dem Bürgerfest nicht mehr allzu lange fortgeführt wurde. Denn: „Die Arbeit mit Pink Pony wurde bereits im vergangenen Jahr beendet“, erklärt Rathaussprecherin Brigitte Göppel heute.

Die Waldseer Fraktionssprecher äußerten sich bereits im SZ-Sommerinterview kritisch über den Markenprozess. Zu teuer war er und sogar überflüssig, war da zu hören. „Bei der Einbeziehung der Agentur Pink Pony haben wir nicht das glücklichste Händchen gehabt“, sagte etwa SPD-Stadtrat Karl Schmidberger.

Und wie kommentiert die Stadt die Kooperation? „Im Laufe der Zusammenarbeit mussten wir leider feststellen, dass die Vorstellungen der Stadt nicht mit den Ergebnissen der Agentur übereinstimmten. Somit hat sich die Steuerungsgruppe entschieden, diese Ergebnisse und diesen Weg nicht mehr zu verfolgen.“ Klare Worte, die die Unzufriedenheit deutlich machen. Und doch musste die Stadt 56.000 Euro für die Markenentwicklung an die Agentur bezahlen.

Der Markenprozess läuft seither komplett in Eigenregie der Stadt weiter. Der Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur kümmert sich darum. Die Steuerungsgruppe ‐ ihr gehören Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy und Mitglieder des Gemeinderats sowie der Verwaltung an ‐ hat etliche Arbeiten auf Grundlage der Ergebnisse der Bürgerbefragung von vorn aufgerollt. Beendet ist der Markenprozess damit aber längst nicht. Wie berichtet, handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess.

Bad, Wald und See

Doch zurück zum Logo: Bei der Stadt scheint die Waldseer Liebe zu ihrem bekannten Slogan „Bad Waldsee tut gut“ sowie zum Grün-Blau-Logo aus der Feder von Otl Aicher bekannt zu sein. Schließlich ist das in den 1970er-Jahren geschaffene Waldsee-Piktogramm weiterhin prägender Bestandteil des neuen Stadtlogos. Daneben findet sich in großen schwarzen Lettern „Bad ‐ Wald ‐ See“ und darüber ist in kleinerer Schriftgröße „Große Kreisstadt“ zu lesen.

So sollte das neue Logo samt neuem Slogan aussehen. (Foto: Stadt Bad Waldsee )

Wer dieses Logo geschaffen hat, ist sogar bekannt. Eine freie Grafikerin hat es gemeinsam mit den Verantwortlichen des Fachbereichs erarbeitet. Grundlage dafür waren die Vorgaben der Steuerungsgruppe, die in einem Workshop definiert wurden.

So sieht das ursprünglich von Otl Aicher entworfene Logo der Stadt Bad Waldsee aus. (Foto: Foto: Stadt Bad Waldsee )

Warum das neue Logo beinahe das alte Logo ist? „Das alte Logo von Otl Aicher ist in den letzten Jahren zum Markenzeichen der Stadt geworden. Ziel war es, dieses soweit wie möglich zu bewahren, aber die Erscheinung in die Zukunft zu tragen“, ist aus dem Verwaltungsneubau zu erfahren. Das neue Logo sei nun frischer, moderner und strukturierter. Die Farbgebung wurde beibehalten und als Schrift wurde „Rotis“ verwendet. Eine Schrift von Otl Aicher ‐ „um den Urentwurf von Otl Aicher zu vervollständigen“, wie Göppel erläutert.

So kommentiert die Stadt die Kritik am Markenprozess

Die Stadt betont allerdings, dass das Logo lediglich ein untergeordnetes Element des Marketingprozesses ist und nur der Visualisierung und Wiederkennung von Bad Waldsee dient. Bleibt abzuwarten, wie sich die gesamte Marketingstrategie darstellt und wie die einzelnen Bausteine bei den Waldseern ankommen.

Auf derart viel Kritik wie beim „Gold-Logo“ können die städtischen Mitarbeiter sicherlich verzichten. „Die Stadt ist völlig offen in den Prozess gestartet und hat bewusst keine Denkverbote für Veränderungen ausgesprochen. Es wurde aber deutlich, wie sehr sich die Bad Waldseer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und dem Logo von Otl Aicher verbunden fühlen“, berichtet Göppel rückblickend.