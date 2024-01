Das Leitungsteam des Erwin Hymer Museums ist wieder komplett: Sascha Fillies übernimmt ab 1. März die Direktion des Erwin Hymer Museums in Bad Waldsee.

Es ist eine positive Nachricht für das Erwin-Hymer-Museum. Bekanntlich hat die vorherige Direktor Susanne Hinzen das Museum im Sommer völlig überraschend verlassen. Über die Hintergründe ist bis heute nicht viel bekannt. Zwischenzeitlich hat sich aber herausgestellt, dass Hinzen die Geschäftsführung der Tourismusbetriebsgesellschaft und der Sonnenhof-Therme in Bad Saulgau übernehmen wird - ebenfalls zum 1. März.

Was es über Fillies zu wissen gilt

Da kommt die Meldung der Nachfolgeregelung in Bad Waldsee gerade recht. Fillies folgt also auf Hinzen oder wenn man so will auf Markus Böhm. stellvertretenden Direktor und Sammlungsleiter hat das Museum im letzten halben Jahr kommissarisch geleitet. Doch zurück zu Fillies:

Wie die Erwin-Hymer-Stiftung in einer Pressemeldung mitteilt, ist Fillies gebürtiger Bremer und studierte Kulturwissenschaften. Er sei zuvor für den Aufbau und die Entwicklung der Ausstellungsbereiche des „PS.Speicher“, Europas größtem Oldtimermuseum mit mehr als 2.500 Exponaten, im niedersächsischen Einbeck verantwortlich. Seinen Umzug nach Oberschwaben sieht Fillies laut Pressemitteilung mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich auf diese Region, vor allem aber auf das Erwin-Hymer-Museum und auf die Zusammenarbeit mit einem gut eingespielten Team.“

Große Freude bei den Verantwortlichen

Die Gremien der Erwin-Hymer-Stiftung, Vorstandschaft und Stiftungsrat sowie Familie Hymer bringen in der Mitteilung ebenfalls ihre Freude zum Ausdruck. „Mit Sascha Fillies haben wir einen ausgewiesenen Experten mit großem Netzwerk gefunden. Wir sind uns sicher, dass er gut in das Team passt und die Erfolgsgeschichte des Erwin-Hymer-Museums fortsetzten wird“, so Carolin Hachenberg, Vorsitzende des Vorstandes der Erwin-Hymer-Stiftung.