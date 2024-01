Gerade einmal eine Stunde und 15 Minuten waren im neuen Jahr vergangen, als bei den Waldseer Feuerwehrangehörigen der erste Alarm des Jahres einging.

Hecke in Reute brannte

Der Grund: In der Neujahrsnacht ist eine Hecke in Reute in Brand geraten. Die Abteilung Reute-Gaisbeuren konnte das Feuer aber rasch löschen.