Die ersten Geflüchteten sind in der Flüchtlingsunterkunft im Kohlstattweg in Reute eingezogen. Wie die Waldseer Stadtverwaltung mitteilt, sind am Dienstag zunächst 31 junge Männer aus Syrien in die Containerunterbringung eingezogen.

Allen Geflüchteten geht es gut

Die Geflüchteten kommen laut Pressemitteilung überwiegend aus der Landeserstaufnahme in Sigmaringen. Alle Geflüchteten seien gut in Reute angekommen und das Landratsamt Ravensburg sowie Ortsvorsteher Achim Strobel seien vor Ort gewesen, um die jungen Männer willkommen zu heißen und die Formalitäten zu klären. Der Helferkreis Reute–Gaisbeuren werde in den kommenden Tagen ebenfalls vor Ort sein, um die Geflüchteten bei Bedarf zu unterstützen.