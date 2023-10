Ersatzgeschwächt ist Bad Waldsee in Bühl völlig chancenlos

Ohne Illusionen und Trainerin Evi Müllerschön, die wegen einer Lehrgangsteilnahme verhindert war, ist am Samstagabend die Rumpftruppe der TG Bad Waldsee ins badische Bühl gefahren. Die Volleyballer aus Oberschwaben mussten in der Regionalliga auf eine ganze Reihe Leistungsträger verzichten und verloren beim TV Bühl II klar mit 0:3 (12:25, 18:25, 17:25).

Der Routinier ist ehrlich

So standen etwa Zuspieler Simon Scheerer und Kapitän Marc Moosmann nicht zur Verfügung. Der zweite etatmäßige Zuspieler Dima Paul leidet seit Wochen an einer hartnäckigen Handverletzung. Die Folgen für das Match gegen den TV Bühl II, den die TG im Normalfall als besiegbar eingestuft hätte, ergaben sich umgehend. Der Liganeuling schickte die ligaerfahrenen Oberschwaben mit einer deutlichen Niederlage nach Hause. Bad Waldsees Routinier Ralf Sauerbrey räumte ehrlich ein: „Wir hatten keine Chance. Annahme und Aufbau gelangen halbwegs, im Angriff war allerdings Fehlanzeige.“

Überzeugend und zwingend starteten die Gastgeber ins Match und lagen frühzeitig mit 7:1 in Front, als auf TG-Seite die erste Auszeit anstand. Einige wenige erfolgreiche Punkte gelangen danach, reichten allerdings bei Weitem nicht aus, um den Abstand spürbar zu verringern. Nicht weniger als 14 Satzbälle standen für den TV Bühl an, der dritte gelang letztendlich. Das Satzergebnis von 25:12 sprach Bände.

Ein bitterer Abend für die Oberschwaben

Spätestens zu diesem Zeitpunkt lag die nahezu nicht zu lösende Aufgabe klar vor den Augen der Gäste, die ab diesem Zeitpunkt bemüht waren, sich mit Haltung ins Unvermeidliche zu fügen und wenigstens mit fliegenden Fahnen unterzugehen. So gestaltete sich der zweite Durchgang aus TG-Sicht denn auch etwas erträglicher, zur ersten Bad Waldseer Auszeit stand es nur 13:14. Am klaren Ergebnis gab es aber auch in diesem Durchgang keinen Zweifel, nachdem die Gastgeber ihre zwischenzeitliche Lethargie abgeschüttelt und überaus zielstrebig Durchgang zwei nach Hause gebracht hatten.

Sehr sicher, wenn auch zahlenmäßig etwas knapper, verlief der dritte Satz aus dem Blickwinkel der Bühler. Frühzeitig stand für den TVB ein komfortabler Vorsprung von vier bis sieben Punkten zu Buche. Diesen Vorsprung verspielten die nun fast traumhaft sicheren Bühler nicht mehr.

Kein Zweifel: Das war ein überaus bitterer Abend für die Regionalligisten der TG Bad Waldsee, aus dem man lernen kann. Evi Müllerschön wird wissen, was in der Trainingswoche zu tun ist. Am Sonntag (16 Uhr/Eugen-Bolz-Halle) haben die TG-Volleyballer die Chance, durch einen überzeugenden Auftritt gegen den Tabellendritten TV Kappelrodeck die Scharte auszuwetzen.