Am Montag startet der Schulalltag wieder. Einige Schüler können den ersten Unterrichtstag kaum erwarten, anderen hingegen graut es bereits vor dem neuen Schuljahr. Bei den Erstklässlern, die in den kommenden Tagen erstmals in ihren Klassenzimmern Platz nehmen werden, dürfte die Vorfreude überwiegen. Anlässlich der Einschulung kramen die SZ–Redakteure Karin Kiesel und Wolfgang Heyer ihre ersten Schulerinnerungen hervor.

Mit Topfschnitt in die Schule

1985: Die Frisur sitzt. Passend zum ersten Schultag haben meine Eltern mir (Karin Kiesel) einen frischen Topfschnitt verpasst. Viele erinnern sich sicher noch an diesen in den 80er–Jahren üblichen Kinderhaarschnitt, der schnell zu Hause erledigt war und Mädchen wie Jungs so ziemlich gleich aussehen ließ. Viel interessanter fand ich ohnehin die große knallrote Schultüte, gefüllt mit allerlei begehrenswertem Kram. Süßigkeiten, Buntstifte, ein kleines Kuscheltier, eine liebevoll gefüllte Brotdose.

Endlich durfte ich auch zur Schule gehen und es meinem zwei Jahre älteren Bruder — mit dem selben Haarschnitt ausgestattet — gleichtun. Was für ein erhabenes Erlebnis. Sonja und Hendrik kannte ich aus dem Kindergarten — wie aufregend, zusammen lauter neue potenzielle Freunde kennenzulernen. Besonders Sevda und Murat mochte ich gern. Vielleicht deshalb, weil wir drei so gut wie nie auf dem flauschigen Kuhfellteppich im Klassenzimmer sitzen durften. Dafür hätte man Matheaufgaben richtig lösen müssen, was mir schon damals schlecht gelang und mir mein Leben lang stets zuwider war.

Das erhabene Gefühl des ersten Schultags ließ mit der Zeit naturgemäß auch wieder nach, denn schließlich ist Schule nicht nur ein großer Abenteuerspielplatz, sondern ein Ort des Lernens, der Noten und des Stillsitzens. Freundschaften ändern sich zwischen Klasse 1 bis 4, manchmal gab es auf dem Spielplatz–Pausenhof auch mal Tränen. Doch geblieben sind fast nur gute Erinnerungen, weil Kind sein ohne Leistungsdruck möglich war und es so viel zu entdecken gab.

Der Weg zur Schule war spannend

Den Schulweg fand ich dabei außerordentlich spannend. Der dauerte etwa 20 Minuten und führte an Straßen am Rande des Aalener Innenstadtgebiets entlang. Nach kurzer Einführungszeit durfte ich — wie auch schon zuvor in den Kindergarten — zusammen mit Schulfreunden oder alleine laufen. Damals gab es keine Elterntaxis, die Schulen in flughafenähnliche hektische Areale und ganze Straßenzüge in Stau–Bereiche verwandeln. Mir hat der selbstständige Weg nie geschadet, ganz im Gegenteil.

Außerdem fand ich rund um die Schule oder auf dem Heimweg oft interessante Dinge oder Lebewesen, die ich zum Unmut meiner Eltern oft mit nach Hause brachte. An der Kröte fanden sie recht wenig Gefallen, dafür aber an dem Igel, der fortan hinter dem Gartenschrank wohnte und nicht nur laut schnarchte, sondern in unserem Garten eines Tages eine Familie gründete.

Fest steht: Die Grundschulzeit ist eine ganz besondere, in der sich die Persönlichkeit stark entwickelt und sich viele Erlebnisse sammeln lassen. Vieles davon ist in meinem Poesiealbum festgehalten. Noch heute habe ich dieses Büchlein, in das mir meine Klassenlehrerin in der vierten Klasse für die Zukunft alles Gute wünschte.

Wann geht es endlich ins Klassenzimmer?

1989: Die aufgeregten Ravensburger Erstklässler sitzen unruhig auf den großen Stufen des Schulfoyers und lauschen den Worten des Rektors. Die Rede dauert mir (Wolfgang Heyer) zu lange und so blicke ich auf meine selbstgebastelte Schultüte. Sie ist orange und die aufgeklebten Buchstaben bunt. Leider hält der dünn aufgetragene Klebstoff den ersten Bewegungen nicht stand und so lösen sich die Buchstaben schon leicht ab. Dennoch: Freude durchzuckt mich beim Anblick dieser, meiner Schultüte.

Endlich ist die Rede vorbei und wir dürfen unserem Klassenlehrer folgen. Mit einer Mischung aus Aufregung und Vorfreude schreiten wir ins Klassenzimmer. Die Augen suchen aufgeregt das Namensschild, das den Platz zuweist. Da. Ein Platz am Fenster. Schön. Wir müssen etwas malen. Blöd. Das findet auch mein Sitznachbar Alexander. Es ist der Beginn einer Freundschaft.

Stolz und Freude

Der Rest der Erinnerung an den ersten Schultag ist verblasst, die Gedanken daran aber mit Glücksgefühl behaftet. Und als Vater zweier jüngst beziehungsweise aktuell eingeschulter Kinder hat mich die Freude in Anbetracht ihrer ersten Schultage erneut durchzogen. Wenn der Nachwuchs mit strahlenden Augen und Stolz im Herzen berichtet, wie es war oder ist, die neuen Nebensitzer und Klassenlehrerinnen kennenzulernen, dann ist der Raum von Glück erfüllt — und überträgt sich.

Klar stehen den Kindern Herausforderungen bevor: frustrierende Hausaufgaben, schwer zu rechnende Matheaufgaben, Streitereien mit den besten Freunden und Liebeskummer. Die (Grund-)Schulzeit ist eben eine prägende Zeit des Lebens. Wird hier doch die Eigenständigkeit gestärkt, die eigene Meinung sowieso.

Und doch dürfen die Kinder in den ersten Klassen einfach Kinder sein. Die Berufsorientierung und das Karrieredenken sind noch in weiter Ferne, Unbedarftheit noch möglich und die Klassengemeinschaft aufregend. Also genießt die ersten Stunden, Tage und Wochen in der Schule. Sie werden euch ewig in Erinnerung bleiben.