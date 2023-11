40 Jahre Nachbarschaftshilfe in Bad Waldsee

Seit 40 Jahren gibt es in Bad Waldsee unter dem Dach der katholischen Kirchengemeinde eine organisierte Nachbarschaftshilfe. Aus der ursprünglichen Idee von einer Handvoll Frauen rund um die damalige Gemeindereferentin Anneliese Lehn ist ein Dauerläufer entstanden, der die Dienste der Ehrenamtlichen und die Bedürfnisse von Mitbürgern zusammenbringt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich im Vorfeld des Jubiläums mit den beiden Einsatzleiterinnen Gisela Dreiz-Scheck und Tanja Drewniok über das Erfolgsmodell unterhalten.

Selbstverständlich helfen Nachbarn Nachbarn. Aber die Möglichkeiten für Helfende und Hilfesuchende stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Dies motivierte im November 1983 Anneliese Lehn und Friedl Ruopp dazu, die Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Fortan gab es eine zentrale Anlaufstelle wo Ehrenamtliche ihre möglichen Hilfeleistungen anbieten konnten und die Kunden melden ihre Bedürfnisse. So ist es bis heute geblieben, auch wenn sich die Verantwortlichen in der Einsatzleitung wechselten.

55 Helfer und 100 Einsatzhäuser

Nach Lehn und Ruopp waren noch Elisabeth Hillebrand, Andrea Degischer und Petra Gresser tätig. Seit 2019 leitet Dreiz-Scheck die Einsatzstelle und 2021 ist schließlich Drewniok dazu gestoßen. Beide sind hochzufrieden und hochmotiviert, dass sie die Einsatzleitung als Team verantworten. „Wir sind beide pragmatisch und unterstützen uns gegenseitig“, erklären sie freudestrahlend. Aktuell koordinieren sie die Einsätze von 55 Helfern in 100 Einsatzhäusern ‐ so der gebräuchliche Begriff für die Kunden der Nachbarschaftshilfe.

Üblicherweise kommen die Helfer auf sie zu und bieten ihre Dienste an. Da gibt es Fahrdienste zu Ärzten, die Erledigung von Einkäufen, die Begleitung zu Veranstaltungen oder bei Spaziergängen und eventuell auch die Unterstützung beim Kochen, bis zu kleinen Hilfsdiensten im Haushalt. Was die Nachbarschaftshilfe aber nicht macht, sind Reinigungsaufgaben und auch die Pflege ist komplett tabu. Stattdessen haben die Kräfte Zeit. „Zeit die ein klassischer Pflegedienst nicht hat“, erklärt Drewniok.

Auch Schüler, Studenten und Senioren sind dabei

Die angebotenen Dienste werden bei Einsatzleitung gespeichert und bei Kundenanfragen erfolgt eine Vermittlung. Die Angebotspalette bestimmen die Helfer. Sie richtet sich nicht nach den Nachfragen. Einen Anspruch auf bestimmte Serviceleistungen gibt es bei der Nachbarschaftshilfe nicht, betont Dreiz-Scheck. Unter den 55 Helfern finden sich nicht nur rüstige Senioren, sondern auch Schüler und Studenten. Auch mancher Berufstätige engagiert sich, weil die gemeinsam verbrachte Zeit in den Einsatzhäusern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung darstelle.

Die Helfer sind alle unfall- und haftpflichtversichert. Sie unterliegen selbstredend der Schweigepflicht. Für ihren Einsatz erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Die monatliche Abrechnung erledigt die Kirchenpflege St. Peter. „Für uns eine äußerst wertvolle Unterstützung“, erläutern Drewniok und Dreiz-Scheck, da sie sich so in vollem Umfang um Organisation, Betreuung und Schulung der Helfer kümmern können.

Die Rahmenbedingungen in Bad Waldsee seien beispielhaft gut. Pfarrer Thomas Bucher setze sich regelmäßig für die Bedürfnisse der Nachbarschaftshilfe ein und ermutige andere Gemeinden im Dekanat, sich am Waldseer Konzept der organisierten Nachbarschaftshilfe zu orientieren.

Große Feier am 5. November

Auch das Spektrum der Kunden ist breit gefächert. Es gibt nicht nur Menschen mit Pflegestufe, Unterstützung erfahren auch Angehörige, die sich um pflegebedürftige Menschen ‐ auch Kinder ‐ kümmern. Liegt allerdings eine Pflegestufe vor, so kann der Kunde bei der Pflegekasse Geld für die Entlastungsleistung beantragen. Andernfalls nicht, was aber keineswegs die Nutzung der Nachbarschaftshilfe ausschließe. Die Gebühren seien ohnehin sehr sozialverträglich, heißt es im Informationsflyer der organisierten Nachbarschaftshilfe.

Am Sonntag, 5. November, lädt die organisierte Nachbarschaftshilfe um 9.30 Uhr zu einem Festgottesdienst in die Pfarrkirche St. Peter mit Pfarrer Thomas Bucher ein. Anschließend findet im benachbarten Gemeindehaus ein öffentlicher Festempfang statt. Zum zwangloses Reden und Informieren bei leckerem Fingerfood ist jedermann eingeladen.

Kontaktmöglichkeiten zur organisierten Nachbarschaftshilfe gibt es unter der Telefonnummer 0176/41610522 und über E-Mail an [email protected]. Hier können sich auch jederzeit Helfer melden, die mit einem Dienst bei der Nachbarschaftshilfe mitarbeiten wollen. Neue Kräfte sind stets willkommen.