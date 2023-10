Dorothee Kammel arbeitet seit 1. Oktober in der Lokalredaktion Bad Waldsee/Aulendorf. Die 50-Jährige bringt viel journalistische Erfahrung und Leidenschaft mit. Hier stellt sich die gebürtige Mainzerin vor.

Hauptsache Wasser. Und wenn das dann noch direkt vor der Redaktionstür bzw. dem Redaktionsfenster zu sehen ist, umso besser. Ich bin den Weg in den Journalismus auf etwas verschlungenen Pfaden gegangen. In leichtem Zickzack, mit ein paar Umwegen und Nebenstraßen. Aber der Wunsch, selbst beruflich zu schreiben, war schon lange da.

Das spanische Lebensgefühl

Nach dem Abitur ging ich erst einmal nach Valencia an der Costa Blanca in Spanien und lernte dort, dass die spanische Erziehung gar nicht unbedingt so locker ist, wie das spanische Lebensgefühl. Die Erfahrung war dennoch eine Gute, mit vielen netten Menschen und auch hier wieder dem Wasser direkt vor der Nase.

Im Anschluss habe ich zunächst etwas Praktisches gelernt und wurde Physiotherapeutin. Aber der Wunsch, noch einmal zu studieren, bestand und so ging ich nach einigen Jahren in Klinik und Praxis nach Berlin, um dort Publizistik und Spanisch an der Freien Universität zu studieren. Das war genau nach meinem Geschmack.

Spannende Großstadt, die noch sehr im Wandel war, internationales Flair und viel zu entdecken. Auslandspraktika während und nach dem Studium beim Goethe-Institut und dem Argentinischen Tageblatt in Buenos Aires stillten das Fernweh. Fast wäre ich ganz dorthin ausgewandert.

Von Mallorca nach München

Dann folgte eine Zeit beim Wissenschaftsverlag Springer Medizin in Heidelberg, bei dem ich das Büchermachen bzw. das Bücher- und Themenplanen lernte. Aber weil es doch wieder mehr Wasser als der nett dahinfließende Neckar sein sollte, wählte ich als nächste Etappe wieder Spanien. Die bei vielen Deutschen beliebte Mittelmeerinsel Mallorca wurde für acht Jahre meine Heimat. Ich arbeitete als freie Lektorin für verschiedene Verlage, entdeckte mit viel Hingabe und Neugierde die Insel fernab von Ballermann und Schnitzel in erster Meereslinie und schrieb für die lokalen deutschen Zeitungen darüber. Eine tolle Zeit.

Doch die Wurzeln riefen und trotz Corona und erschwerten Bedingungen mit Lockdown zog ich zurück nach Deutschland ‐ nach München ‐ und arbeitete wieder als Lektorin in einem Fachverlag. Nach fast drei Jahren dort wuchs der Wunsch, wieder journalistisch zu arbeiten und eine Ausschreibung bei der Schwäbischen als „Reporterin in Bad Waldsee“ machte neugierig. Ein ausgesprochen freundliches Bewerbungsgespräch und zwei Hospitationstage später war der Deal besiegelt.

Freude auf neugierige Leser

Seit Oktober bin ich nun Teil des kleinen Teams mit Wolfgang Heyer und Karin Kiesel und freue mich auf eine herzliche Atmosphäre unter Kolleginnen und Kollegen. Ich erhoffe mir einen spannenden, gerne auch kontroversen Austausch und ein aktives Netzwerk zu den Kollegen in den anderen Redaktionen der Zeitung.

Der Sprung von der Großstadt zur Kleinstadt wird neu für mich sein. Ich freue mich auf kurze Wege, auch bei Entscheidungen, neugierige Leserinnen und Lesern und eine unschlagbar schöne Natur drumherum. Und letztlich ist mit Aulendorfer Steeger See und Waldseer Stadtsee wieder einmal ein Wasser in greifbare Nähe gerückt.