Eine Scheune zu einem Wohnhaus umbauen, ein Dorfgemeinschaftshaus errichten, eine Baulücke schließen, einen Betrieb erweitern oder eine Dorfwirtschaft eröffnen: Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist dafür gedacht, außerhalb der Kernstädte Projekte finanziell zu fördern. Bis Ende September können in Bad Waldsee und Aulendorf Anträge gestellt werden.

Die Stadt Bad Waldsee hatte zuletzt mit Infoveranstaltungen in in Mittelurbach, Haisterkirch und Reute–Gaisbeuren auf das Programm aufmerksam gemacht. Auch in Michelwinnaden würde informiert.

Und es fand ein Abend mit dem Regierungspräsidium (RP) Tübingen im Waldseer Rathaus. Hier haben Fachleute vom RP persönlich Fragen zum ELR–Programm beantwortet, wie Pressesprecherin Brigitte Göppel berichtet.

Interesse der Bürger ist laut Stadt vorhanden

Ob aus Sicht der Stadt bei den Bürgern Interesse an dem Förderprogramm besteht, beantwortet die Stadt mit einem eindeutigen „Ja“. Bei den Infoterminen seien jeweils zwischen drei und fünf interessierte Bürger anwesend gewesen, die konkrete Fragen zu ihren Vorhaben hatten, so Göppel.

Die Pläne der Bürger würden sich derzeit fast allesamt dem Bereich Wohnen widmen. „Zusätzlich ein Projekt aus dem Bereich Gemeinschaftseinrichtung.“

Die Interessenten seien aktuell alle in der Planung ihrer Vorhaben und würden Unterlagen zusammenstellen und die Finanzierung und Zeitplanung ihrer Projekte erstellen. Erst nach der Frist Ende September steht dann fest, wie viele Anträge bei der Stadt eingegangen sind.

Stadt hilft kostenlos und reicht Anträge weiter

Die Anträge für Bürger oder Firmen reicht grundsätzlich die Stadt ein. Die Beratung und die Antragsstellung ist kostenlos. Antragsschluss für eine Förderung ist der 30. September.

Wer Fragen für Projekte hat oder einen Antrag stellen will, kann sich an die städtische Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja wenden. Kontaktdaten: Telefon 07524/941348, Mail: [email protected]

Auch in Aulendorf sind Bürger angesprochen

Auch Aulendorfer Bürger in den Ortschaften und Weilern haben die Möglichkeit, sich für das ELR–Programm zu bewerben. Laut Stadtverwaltung gibt es für 2024 vier Förderschwerpunkte: Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen.

Anträge könne die Stadt bis Ende September beim zuständigen Regierungspräsidium Tübingen stellen. Wie auch in Bad Waldsee und anderen Kommunen müssen private Anträge über die Stadt gestellt werden. Fragen oder Anträge an die Kämmerei, Silke Johler, E–Mail: [email protected]