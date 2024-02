Endlich wieder Zunftball in der Stadthalle, die am Samstagabend restlos gefüllt war. Mit dem Motto „Hamburg Tor zur Fasnetswelt, mit AHA wird´s ausgeschellt“ hat die Narrenzunft Waldsee den Fasnetsfans eine Steilvorlage zur Kostümierung geliefert. Selbstredend strömten ungezählte Matrosen, Kapitäne und Fischverkäufer die altehrwürdige Halle am Fischmarkt.

Besondere Erwähnung verdient die Kostümierung von drei jungen Männern, die mit großem Kreativpotenzial Fischköpfe gestaltet haben. Dass Hamburg mit seinem Hafen nicht nur Tor zur Welt, sondern auch die Stadt der Musicals ist, zeigte sich im kurzweiligen Programm und in den Kostümen der Besucher.

Man begegnete Meerjungfrauen, Löwen und Vampiren. Doch auch die Neonreklame der Reeperbahn, Ahoi-Brause, Kaffeesäcke aus der Speicherstadt und den berühmtesten Hamburger Udo Lindenberg konnte man entdecken.

Kurzweiliges Programm

Wie man am besten ein kurzweiliges Programm für den Zunftball auf die Bühne bringt, zeigte der Auftritt der Zunfträte, die eine Abordnung in die Hansestadt entsandte, um sich inspirieren zu lassen. Ihr etwas dubioser Guide tat sich sichtlich schwer, den beiden Zunfträten was Seriöses für das heimische Publikum zu bieten. Er versuchte es mit einem Marinechor - nein, nicht der aus Aulendorf, sondern einer mit gestandenen Zunftratsmatrosen, deren Shantys sogleich die Sehnsucht nach dem weiten Meer weckten.

Alternativen wäre dann noch das Musical „Tanz der Vampire“ oder eine musikalische Reminiszenz an die Beatles im Hamburger Starclub. Alles bemerkenswerte Darbietungen - allein die beiden Zunfträte auf Inspirationsreise hegten ihre Zweifel ob der Machbarkeit.

Reise auf die Reeperbahn

Doch der Zunftball bewies: Alles ist machbar - und zwar hervorragend. Das ging schon los mit den Ehrungen verdienter Zunftsmitglieder, bei der Ordenskanzler Elmar Kibler zu Bestform auflief. Mit Reimen, mit Gesang und flotten Sprüchen verlieh er den Federlesstern, den Freundschaftsorden und den Maskenorden (siehe extra Kasten). Nach dieser sensationellen Formalie, die mit viel Applaus bedacht wurde, startete das Programm.

Als Prostituierte empfingen Alexander Bösch und Stefan Scheiter die Gäste zur Jahreshauptversammlung des Hamburger HGV, was in diesem Fall für „Horizontales Gewerbe Verein“ steht. Entsprechende Zoten und Kalauer boten sich da natürlich im Laufe der Moderation an. Zunächst aber wurde das Musical „Der König der Löwen“ besucht. Eine Mädchengruppe der Turngemeinde zeigte hervorragend choreographierte Akrobatik zum stetig schneller werdenden Stück „The circle of life“.

Der rote Strich in Waldsees Innenstadt als offizieller Arbeitsplatz der HGV-Mitglieder - eine interessante Interpretation von Scheiter und Bösch. Auch musikalisch überzeugte das Duo. Zunächst einmal mit dem Stück „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, zu dem allerhand Spotstrophen gereimt wurden. Zum nächsten Musicalbesuch lud dann die Ballgruppe Fink/Voss ein. Flotte Tänze zu „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ und noch ein paar Abba-Hits mehr, sorgten für gute Stimmung und Begeisterung. Bei den Jungelfern war es schließlich vorbei mit Jugendfrei.

Sie gewährten in ihrem Programmpunkt intime Einblicke in ein einschlägiges Etablissement auf der Reeperbahn. Von mystischer Erotik hingegen sprudelte die Interpretation des Musicals „Schneekönigin“ durch die Jungelfer. Männer als Schneeflöckchen umschwirrten zum Stück „Frozen“ die Schneekönigin. Ohne Musical, dafür mit ekstatischer Choreografie, begeisterte der Auftritt der Ballettschule Waidacher zum Stück „türlich türlich“ des Hamburger Rappers „Das Bo“.

Für den unbestritten emotionalen Höhepunkt des Ballabends zeigte sich jedoch das Moderatorenduo Scheiter und Bösch verantwortlich. Nachdem die beiden zunächst die frühere Stadionhymne des HSV „Hamburg meine Perle“ zum Besten gegeben hatten und der ganze Saal mitgesungen hatte, zeigten sie etwas später, dass da noch mehr drin ist. Mit Unterstützung von Oberbürgermeister Matthias Henne gab es die lokalpatriotische Version „Waldsee meine Perle“ zu hören.

Ein OB, der sich mit dem neuen Text wohl fühlt und tatkräftig mitsingt, ein Publikum das ohne Ausnahme steht und mitsingt und vorneweg Bösch und Scheiter. Einzig die Wunderkerzen haben gefehlt. Dass nach diesem emotionalen Höhepunkt die Besucher restlos begeistert waren, ist nicht überraschend.

Nach dem Programm gab es in der Schwemme gewohnt guten Techno und elektronische Musik. Hier legten die DJs Maristo, King Buddy und Maximal auf und mixten auch mal den einen oder anderen Gesprächsschnipsel des Waldseer OB zwischen die Beats. Oben im Saal gelang es der Partyband „No change“ mit harten Gitarrenriffs und aufwändiger Lightshow, die Tanzfläche nach dem Programm zu füllen.