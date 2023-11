Die SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ feiert 10-Jähriges und auch in diesem Jahr werden wieder lokale Hilfsprojekte unterstützt. Diese Institutionen und Ehrenamtlichen setzen sich aktuell für eine bessere Welt ein.

Seit mittlerweile 25 Jahren unterstützen Annemarie Keppelmayr, Claudia Frick und Doris Fitz mit ihrem Waldseer Frauenverein Baobab mittellose Kinder in Namibia. Auch in diesem Jahr fließen die SZ-Spendengelder wieder in zwei Kindergärten und eine Schule vor Ort.

Projekte in Griechenland unterstützen

Zwei Projekte in Griechenland und Serbien unterstützt der Waldseer Menschenrechtsladen Global in diesem Jahr. Dabei handelt es sich einerseits um „One Happy Family“ und andererseits um die „Karawane der Menschlichkeit“.

Der Spendenverein „Itzamna“ widmet sich dem Colegio Maya, einer kleinen Schule in Cantel, im Hochland von Guatemala. Mit den Spendengeldern werden vor allem die Gehälter der Lehrer bezahlt. Aber auch Hilfsbedürftige Familien werden beim Kauf von Nahrungsmitteln oder Schulmaterialen unterstützt.

Hilfe auf der ganzen Welt

Die Franziskanerinnen des Klosters Reute setzen sich an unterschiedlichsten Orten ein, beispielsweise auch in Indonesien. Schwester Ingeborg ist eine wichtige Stütze für die Menschen auf der Insel Tello.

Die kirchliche Wohnraum-Offensive „Herein der Caritas Bodensee-Oberschwaben hilft geflüchteten und hilfsbedürftigen Menschen dabei, bezahlbare Wohnungen zu finden.