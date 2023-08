Bad Waldsee

Eine Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Eine 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. (Foto: Bernd Weissbrod/dpa )

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Hhe von etwa 8000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 6 Uhr in der Dorfstraße in Bad Waldsee gefordert. Dies teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 28.08.2023, 15:32 Von: sz