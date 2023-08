Immer mehr

Ein gutes Jahr für Störche in Bad Waldsee und Aulendorf

Bad Waldsee / Lesedauer: 5 min

Zwei Jungstörche direkt nach der Beringung in Münchenreute. (Foto: Bruno Sing )

So viele Storchenpaare wie noch nie in Aulendorf. Sie sorgten für 13 Jungstörche. Fast so viele waren es auch in Bad Waldsee. Allerdings gab es traurige Zwischenfälle.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 05:00 Von: Schwäbische.de