Ein bisschen Tour-de-France-Feeling zum Saisonabschluss

Eigentlich hat Julia Arnegger ihre Saison schon für beendet erklärt. Doch bei der Sportlerin der TG Bad Waldsee hat doch noch einmal der Ehrgeiz gesiegt. Die Triathletin ging beim Rad-Etappenrennen Riderman im Schwarzwald an den Start. Und auch da war Arnegger sehr erfolgreich ‐ zudem gab es ein kurzes Treffen mit einem deutschen Radsport-Promi.

Drei Etappen galt es beim Riderman in und um Bad Dürrheim im Schwarzwald zu absolvieren. Erst gab es ein Einzelzeitfahren (16 Kilometer), dann folgten zwei Etappen über 117 und 102 Kilometer. „Das ist ein bisschen wie die Tour de France, ein schönes Etappenrennen für Amateure“, sagt Arnegger. „Ich habe auf ein cooles Event bei hoffentlich schönem Wetter zum endgültigen Abschluss meiner Saison gehofft.“

Auf der zweiten Etappe werden alle nass

Der erste Wunsch trat ein, der zweite nur teilweise. Auf der zweiten Etappe gab es einen heftigen Regenschauer. „Da waren wir dann alle einmal komplett nass“, sagt die Bad Waldseerin und lacht. Gute Laune durfte sie schließlich auch haben. In der Gesamtwertung aller Radfahrerinnen wurde Arnegger Zweite, die Altersklasse Riderwomen (19 bis 30 Jahre) gewann die Triathletin der TG Bad Waldsee. Das Etappenrennen war sie für das Team CM Bikepoint Racing, ein Fahrradgeschäft aus Bergatreute, gefahren.

Rund 2500 Sportlerinnen und Sportler aus 23 Nationen kamen laut Mitteilung des Veranstalters in diesem Jahr zum Riderman ‐ darunter war auch wieder ein ganz prominenter Name. Simon Geschke, der 2015 eine Etappe der Tour de France gewann und 2022 bei der Frankreich-Rundfahrt lange im Bergtrikot fuhr, stand bei der zweiten Etappe im Schwarzwald mit am Start. Arnegger ließ sich Geschke fotografieren, der Fokus auf der Strecke galt aber natürlich ihrer Leistung ‐ und der Vermeidung von Stürzen. „Mein Hauptziel war durchzukommen, auf keinen Fall zu stürzen“, sagt Arnegger. „Es hat einige Fahrer getroffen.“

Nur eine Fahrerin aus Polen ist schneller als die Bad Waldseerin

Das Zeitfahren nahm sie mit ihrem Triathlonrad in Angriff. „Ich hatte einen Lenkeraufflieger und das Rad war windschattenoptimiert“, meint die Waldseerin. „Das Material wäre also nicht schuld gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte.“ Doch es funktionierte alles: In 24:21 Minuten legte Arnegger bei den Frauen die zweitschnellste Zeit hin, auch auf der zweiten Etappe war nur die spätere Gesamtsiegerin Alina Mylka aus Polen (3:25,21 Stunden) schneller als die TG-Triathletin (3:30,07 Stunden). Nach der dritten Etappe (2:37,59 Stunden) durfte sich Arnegger in 6:32,00 Stunden über Platz zwei in der Gesamtwertung und den Sieg in ihrer Altersklasse freuen. „In der Bergwertung wurde ich zudem noch Dritte“, sagt Arnegger.

Wieder einmal hatten sich also die vielen Einheiten mit ihrem Trainer Wolfgang Rentschler aus Michelwinnaden gelohnt. Der frühere Triathlon-Landestrainer arbeitet seit etwa einem Jahr mit Arnegger zusammen, hilft ihr unter anderem bei Trainingsplänen. „Er gibt mir viele tolle Tipps und Ratschläge“, lobt Arnegger. „Das zeigt auch der Erfolg.“

Nun will es die Sportlerin aus Bad Waldsee aber endgültig gut sein lassen für diese Saison. „Radfahren liegt mir einfach, es war noch mal ein witziges Event, ein Schmankerl“, sagt Arnegger. „Jetzt reicht es aber für dieses Jahr.“ Vielleicht packt sie ja aber doch noch ein weiteres Mal der Ehrgeiz.