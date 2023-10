Ein Beispiel für Präzision und Qualität

In einer Welt, in der Präzision und Qualität eine entscheidende Rolle spielen, hat sich das Unternehmen Mast Kunststoffe mit Sitz in Bad Waldsee als führender Partner für Antriebselemente und Getriebebaugruppen etabliert. Die Expertise des Unternehmens, unterstützt durch eine Null-Fehler-Strategie und den Einsatz moderner Technologien, ermöglicht Spitzenleistungen, die von Kunden weltweit geschätzt werden. Oberbürgermeister Matthias Henne, Bürgermeisterin Monika Ludy und die Wirtschaftsförderin der Stadt, Shqipe Karagja, besuchten kürzlich Mast Kunststoffe. Dies teilt die Stadt mit.

Henne unterstrich, wie wichtig ihm der Besuch sei, um sich besser kennenzulernen. Gern unterstütze die Stadt ihre Betriebe. Geschäftsführer Bernhard Blocher erklärte, dass er bereits mit dem Fachbereich Bauen Kontakt hatte. „Ich habe noch nie so gut und konstruktiv mit einem Amt zusammengearbeitet wie hier in Bad Waldsee“, so Blocher.

Geschäftsführer Blocher sowie Vertriebsleiter Thomas Kosa stellten die Firma von den Anfängen bis zur heutigen Struktur vor. Das Unternehmen wurde 1960 von Franz Mast in einer Garage am Frauenberg gegründet und hat sich seither auf die Herstellung von präzisen Kunststoffteilen, Antriebselementen, Getriebeteilen und Gehäuseteilen spezialisiert. Die Produktpalette erstreckt sich von Werkzeuggebundenen Verzahnungs- und Antriebselementen bis hin zur Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugen für die Spritzgussproduktion. 1992 übergab der Gründer an seine Söhne Peter Mast und Ulrich Mast. Seit rund zwei Jahren gehört das Unternehmen der Minebea Mitsumi Group an. Die Geschäftsführer Blocher und Jörg Hoffmann leiten heute Mast Kunststoffe in Bad Waldsee.

Blocher und Kosa führten die städtischen Vertreter durch den Betrieb und erläuterten die Kunststoffverarbeitung. Mast ist in Branchen wie Automobilindustrie, Industrieausstattung, Gebäudetechnik und Gesundheitsbranche aktiv und global verflechtet. Mit 147 Mitarbeitern in einem Drei-Schicht-Betrieb an fünf Tagen pro Woche wird ein Jahresumsatz von etwa 23 Millionen Euro erzielt. Pro Jahr werden in Bad Waldsee rund 160 Millionen Teile gefertigt. Büro und Produktionsflächen sind rund 8.000 Quadratmeter groß.

Mast liefert nicht nur Komponenten, sondern ist auch Entwicklungspartner. Das Unternehmen kümmert sich um die optimale Prozessentwicklung für komplette Baugruppen. Mit moderner Software und erfahrenem Personal unterstützt Mast die kunststoffgerechte Auslegung von Bauteilen. Auch bei Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist Mast aktiv. So werden Kunststoffabfälle aus der Produktion bis zu 100 Prozent dem Prozess sofort wieder zugeführt und für die Heizung der Lagerhalle wird Prozesswärme verwendet.

Mast Kunststoffe sei ein wichtiger Teil der Wirtschaft von Bad Waldsee und ein herausragendes Beispiel für Innovation und Erfolg“, so Matthias Henne und Monika Ludy.