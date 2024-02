Gleich zwei Jubiläen sind am Montag im Gemeinderat öffentlich gewürdigt worden. Einerseits wurde Reute-Gaisbeurens Ortsvorsteher Achim Strobel geehrt, anderseits wurden SPD-Stadtrat Karl Schmidberger Geschenke überreicht. Warum die beiden ausgezeichnet wurden.

Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung erhob sich Oberbürgermeister Matthias Henne von seinem Platz und suchte das Rednerpult auf. Von dort aus kam er auf gleich zwei Ehrungen zu sprechen.

Immer ein offenes Ohr für die Bürger

Achim Strobel wurde für sein 10-jähriges Engagement als hauptamtlicher Ortsvorsteher von Reute-Gaisbeuren geehrt. Seit der Zusammenlegung der Ortschaften Reute und Gaisbeuren im Jahr 2014 ist Strobel im Einsatz. „Für Ihre Ortschaften sind Sie stets motiviert im Einsatz und haben für die Bürger immer ein offenes Ohr“, lobte OB Henne Strobels Wirken.

Bei zahlreichen Projekten habe Strobel mitgewirkt. Exemplarisch nannte Waldsees Stadtoberhaupt den Neubau des Kindergartens in Reute, den Lärmaktionsplan sowie die „Fünf Esslinger“ bei der Durlesbachhalle. Als Zeichen der Würdigung überreichte Henne unter anderem eine Ehrenurkunde und Nadel des Gemeindetages.

Ehrung für Karl Schmidberger

Diese Präsente erhielt auch Karl Schmidberger. Der SPD-Stadtrat wurde ebenfalls für sein zehnjähriges Wirken gelobt - allerdings im Gemeinderat. „Besonders liegt Ihnen die Gesundheitsversorgung in Bad Waldsee am Herzen, das liegt beruflich in der Natur der Sache“, so Henne. Aber auch die B-30-Ortsdurchfahrt durch Gaisbeuren und sichere Fahrradwege würden im kommunalpolitischen Engagement Schmidbergers liegen. Nicht zuletzt schlüpft Schmidberger jährlich beim Rathaus-Advent in die Rolle des Nikolaus.